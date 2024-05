Korak bliže otkrivanju tajne stare 180 godina: Zašto se ne budimo tijekom anestezije?

Svake godine u svijetu biva izvedeno više od 350 milijuna operacija. Većina nas vjerojatno će se u nekom trenutku života morati podvrgnuti zahvatu koji zahtijeva opću anesteziju.

Iako je to jedna od najsigurnijih medicinskih praksi, i dalje nemamo potpuno i temeljito razumijevanje kako točno anestetici djeluju u mozgu. To je tajna otkako je opća anestezija uvedena u medicinu prije više od 180 godina. Studija objavljena u časopisu Journal of Neuroscience daje nove naznake o zamršenosti procesa.