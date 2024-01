Od Harryja Pottera do Putina: Sve više mladih okreće se AI terapeutima

Nastao kao samopomoć

Tvrtka iz područja zaljeva San Francisca ne pridaje veliki značaj svojoj popularnosti, tvrdeći kako su korisnici više zainteresirani za igranje uloga radi zabave.

Najpopularniji botovi su likovi iz anime ili računalnih igara poput Raidena Shoguna, kojemu je pristiglo 282 milijuna poruka. Međutim, malo je likova tako popularno kao Psychologist.

Ukupno postoji 475 botova povezanih s pojmovima 'terapija', 'terapeut', 'psihijatar' ili 'psiholog', koji mogu razgovarati na nekoliko jezika. Neke od njih može se opisati kao terapeute zabave ili fantazije, poput Hot Therapista. No, najpopularniji su pomagači mentalnog zdravlja kao što su Therapist (12 milijuna poruka) ili Are you feel OK? (16,5 milijuna).

Blazeman98 je 30-godišnji student psihologije Sam Zaia s Novog Zelanda. Za BBC je rekao kako nije očekivao popularnost, pa ni da će njegovog bota tražiti toliko drugih ljudi.