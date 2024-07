Konačan odgovor na teško pitanje: Evo kada djetetu dati mobitel

Na primjer, 74 posto djevojčica koje su dobile pametni telefon sa šest godina izjavilo je da su se osjećale uznemireno ili su imale poteškoća, dok se taj postotak smanjio na 52 posto za one koje su telefon dobile sa 15 godina. Sličan trend primijećen je i kod dječaka: 42 posto onih koji su dobili pametni telefon sa šest godina osjećalo je stres , a taj se broj smanjio na 36 posti za one koji su telefon dobili sa 18 godina.

Neizbježnost pametnih telefona

U suvremenom digitalnom dobu, pametni telefoni postali su neizostavni dio svakodnevnog života. Mnogi roditelji žele svojoj djeci dati telefone kako bi mogli pratiti njihovu lokaciju i biti u kontaktu s njima kada napuste dom. No, koliko je prerano?

Zach Rausch, istraživač na Stern School of Business Sveučilišta New York i vodeći istraživač za knjigu Jonathona Haidta 'The Anxious Generation', smatra da je posebno važno držati pametne telefone dalje od predtinejdžera. 'U knjizi sugeriramo da se pametni telefoni u SAD-u odgađaju do srednje škole, što je oko 14 godina,' rekao je Rausch u intervjuu za CNBC Make It. 'Društvene mreže preporučujemo odgađati do 16 godina, dakle nešto starije.'

Također predlaže škole bez telefona od vrtića do srednje škole, a idealno bi bilo i kroz cijelu srednju školu. Prema Rauschu, srednja škola, koja obuhvaća dob od 11 do 14 godina, predstavlja 'razdoblje najveće ranjivosti tijekom puberteta,' kada su djeca iznimno osjetljiva i nesigurna.

Inicijative i pokreti

Inicijative koje zagovaraju odgađanje davanja pametnih telefona djeci dobivaju zamah diljem svijeta. Primjeri uključuju Smartphone Free Childhood u Ujedinjenom Kraljevstvu i Delay Smartphones u SAD-u. Ove organizacije citiraju istraživanja i preporuke Rauscha i Haidta kako bi podržale svoje ciljeve.

Smartphone Free Childhood osnovana je nakon što je 'slučajna' objava na društvenim mrežama postala viralna u veljači ove godine, i sada ima gotovo 70.000 pratitelja na Instagramu diljem svijeta. Slične inicijative sve su popularnije jer sve više roditelja postaje svjesno potencijalnih rizika povezanih s ranim korištenjem pametnih telefona.

Skeptični stavovi

Unatoč sve većem broju istraživanja koja ukazuju na negativne učinke, neki znanstvenici ostaju skeptični. Profesor psihologije Christopher Ferguson smatra da su zabrinutosti povezane s pametnim telefonima samo najnovija iteracija moralne panike. Prema Fergusonu, starije generacije često 'polude' zbog nove i nepoznate tehnologije, što se ponavlja kroz povijest.