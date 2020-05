Donosimo vam razgovor s djelatnicima odjela marketinga našeg vodećeg nacionalnog lanca u IT branši, tvrtkom Links koji nam otkrivaju glavne prioritete u ovim vremenima i što su sve poduzeli kako bi njihovi kupci došli nesmetano do svojih omiljenih proizvoda, a djelatnici obavljali svoje radne zadatke u zaštićenim i sigurnim uvjetima

Kako bismo se prilagodili novim okolnostima Links je svojim vjernim kupcima na području grada Zagreba i dijela Zagrebačke županije pružio novu uslugu : Links Premium dostava koja omogućuje kupnju i dostavu proizvoda u istom danu. Sve narudžbe zaprimljene do 16 sati radnim danom, odnosno do 12 sati vikendom, dostavljači Locodelsa isporučit će istoga dana. Usluga će biti na raspolaganju 7 dana u tjednu i bit će dostupna od kraja mjeseca jer je trenutno u testnoj fazi.

Svjedoci smo velikih promjena koje utječu na sva gospodarstva diljem svijeta, ali osobno i na nas same, potaknuto pandemijom koronavirusa. Zbog cijele situacije koja nas je zatekla svjedočimo padu kupovne moći, ali vjerujemo u brz oporavak te naglasak stavljamo na sve pozitivne aspekte koji se trenutno događaju. Želimo iskoristiti pruženu priliku te pravovremenim potezima osigurati našim kupcima sve što im je potrebno , a našim djelatnicima pružiti maksimalnu zaštitu i potporu. Ova cijela situacija potiče nas na razmišljanje, brzo djelovanje i prilagodbu .

Razumijemo potrebe i novo ponašanje kod kupovine, mnogi kupci mijenjaju svoje ponašanje, traže širok spektar proizvoda putem interneta i žele isporuku direktno do svojih vrata.

U vremenu kada smo svi uglavnom bili kod kuće, te su mnoge trgovine bile zatvorene, kupci su se sve više okrenuli prema online kupovini. Više vremena su posvetili čitanju recenzija, istraživanju najboljih opcija i mogućnosti kupnje te nakon toga samoj kupovini proizvoda. U Linksu smo prepoznali tu potrebu te smo odlučili biti dostupni za naše kupce 7 dana u tjednu od 08 do 20 h te nas mogu kontaktirati putem telefona, chata i e-maila . Naši odjeli podrške i web shopa uložili su zaista iznimne napore kako bi svi u što kraćem roku dobili sve potrebne informaciji i preporuke. Izrazito nam je drago što su to prepoznali i naši kupci te smo dobili puno pohvala za naše usluge i djelatnike .

Da li postoje stvari koje želiš sada, ali su ti trenutno izvan budžeta? Ovo pitanje smo si postavili prije prvog Garage sale-a te je odgovor bio potvrdan. Garage sale održat će se na links.hr u razdoblju od 22. do 24.05.2020. Kupci će moći odabrati super proizvode iz IT asortimana, mrežne opreme, dronova i rabljene robe po drastično niskim cijenama uz ograničene količine jer većina tih artikala je nedobavljiva.

Zbog velikog interesa i stalnih upita odlučili smo napraviti 2. Online Happy Day koji će se održati 16.05.2020 . od 08:00 do 23:59 sati . Ovo je mjesto gdje nema virusa, kupuje se bezbrižno uz fantastične popuste do 40% na informatičku opremu i još mnogo toga. Ovo je promocija u kojoj se mogu kupiti najaktualniji noviteti po cijenama nižim nego inače te su količine ograničene.

Ovih dana se govori da je u Links stigla „Proljetna priča“ možete li nam reći o čemu se točno radi?

Sigurno se slažemo da je svima dosta izolacije i zatvorenih prostora te sve više nas odlazi s obitelji ili najbližim prijateljima u prirodu kako bi se odmaknuli od svakodnevice te osjetili buđenje, oslobođenje, opuštanje i dodatnu motivaciju. Proljeće je vrijeme kada nakon „zimskog sna“ i mi se budimo te imamo više energije kako bi ostvarili sve svoje ciljeve i snove.

Kod stvaranja ove kampanje misao vodilja bila je - što je ljudima sada potrebno te na koji način i kojim proizvodima im možemo pružiti rješenje. U našoj novoj kampanji izabrali smo proizvode koji će svima pomoći da se zabave, budu kreativni, ispune svoje snove, opuste svoja osjetila i uživaju u trenutku. Želimo svim pokazati kako priroda i tehnologija mogu biti povezane i na koji način najbolje iskoristiti sve te prednosti.

Možete li nam reći koje su to ideje i koji proizvodi se nalaze u ponudi?

Uživanje u aktivnostima koje bude kreativnost i podižu raspoloženje, nova iskustva koje možemo isprobati svaki dan. Rješavanje kreativne blokade – izaberi neko divno mjesto koje si želio posjetiti i pronađi nove ideje.

Što sve možemo raditi u prirodi uz korištenje tehnologije? Nauči kako napraviti najbolje fotografije iz zraka i pohvaliti se prijateljima, otići s djecom u prirodu i pratiti edukaciju online u novom ambijentu, izraditi album kako bi uspomene od tog dana ostale trajna uspomena – poslati fotografije baki i djedu koji žive u drugom gradu, učiti nove plesne korake ispod sunčevih reflektora, organizirati online druženja i proslave rođendana, izabrati novi jezik i učiti online te naučeno vježbati s prijateljima, poslušati jedan od mnogih webinara s posebnim pogledom na rijeku, more ili planine, s mlađim bratom ili s djecom odigrati igricu i otkriti svoje gamerske sposobnosti u novom gaming brlogu skrivenom u vrtu, trčati ili vježbati uz najdražu glazbu u ušima. Napraviti svoj ured ili oazu za opuštanje na otvorenom, to može biti balkon, terasa ili vrt, opremiti ga sa svim tehnološkim pomagačima i uživati na otvorenom uz sunce, cvrkut ptica i sve divne boje koje nam pruža proljeće – iskoristiti dodatnu inspiraciju za najbolje rezultate do sada.