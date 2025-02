Domaća IT zajednica o DeepSeeku: Revolucionarno za AI, ali potreban je oprez

"Upravo ta otvorenost čini ih izuzetno konkurentnima unutar IT zajednice, jer omogućuje izvršavanje na naprednijim osobnim računalima, bez potrebe za skupom infrastrukturom. Time se tvrtkama širom svijeta, uključujući startupove i manje AI kompanije, pruža prilika za razvoj vlastitih rješenja temeljenih na ovim modelima", kaže Botunac.

Osim toga, Botunac smatra da manja potreba za ogromnim hardverskim resursima može dovesti i do promjena u ulagačkim strategijama jer više neće biti nužna masovna ulaganja u skupe računalne centre kako bi se razvili vrhunski AI modeli, pa dugoročno DeepSeek može značajno utjecati i na tehnološki sektor i globalno gospodarstvo, potičući razvoj inovacija, otvaranje novih tržišnih niša te omogućujući veću fleksibilnost u razvoju i primjeni AI-ja.

Za proizvode DeepSeeka kaže da su globalno dostupni, uključujući i Hrvatsku, gdje u IT zajednici već postoje primjeri implementacije i testiranja, dok se na društvenim mrežama mogu vidjeti i usporedbe učinkovitosti DeepSeek modela u odnosu na konkurenciju.

"Očekuje se da će interes za ove modele rasti, posebice među razvojnim timovima, istraživačima i tvrtkama koje žele iskoristiti prednosti AI rješenja otvorenog koda jer takve modele može bilo tko preuzeti i koristiti za privatne ili komercijalne svrhe, što nije slučaj s rješenjima poput OpenAI-ja koji su zatvorenog koda i podložni određenim ograničenjima", komentira Botunac, koji prednošću DeepSeeka vidi i u nižoj cijeni.

S druge strane, mogućim nedostacima vidi potrebu za dodatnim prilagodbama i optimizacijom modela kako bi se postigli optimalni rezultati u specifičnim primjenama.

Preporuka da se model isproba, ali uz oprez

Potpredsjednik udruge Hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera-CISEx i osnivač tvrtke Syskit Frane Borozan kaže da je DeepSeek izazvao "pravi potres" među najvećim tehnološkim tvrtkama u Americi jer obećava moćan AI po znatno nižim troškovima nego modeli koji se trenutno razvijaju u SAD.

To se, navodi, vidi i po padu vrijednosti dionica velikih tehnoloških kompanija ovog tjedna, od Nvidije i Microsofta do Mete, Googlea i drugih, i ne samo u SAD-u, a kako su analitičari procijenili i da DeepSeek model nema velike energetske zahtjeve za treniranje modela tj. troši manje energije, to je negativno utjecalo i na vrijednost dionica energetskih kompanija (poput Constellation Energy i Vistra).

Za najveću prednost tog modela, tzv. open source pristup s otvorenim kodom, kaže da omogućuje istraživanje i prilagodbu, ali i poticanje inovacije te široku dostupnost uz niže troškove treniranja modela, pri čemu iznosi i da je npr. DeepSeek-V3 model zahtijevao samo oko 5,5 milijuna dolara za treniranje, dok konkurentski i poznatiji OpenAI tvrdi da je za treniranje njihovih modela potrošeno više od 100 milijuna dolara.

Stoga je taj otvoreni pristup ogromna promjena jer svi zainteresirani mogu eksperimentirati, ali pod uvjetom da imaju odgovarajući hardver na kojem se DeepSeek može pokrenuti, kaže Borozan, naglašavajući da je DeepSeek pokrenuo i glavno pitanje - koliko je opravdana ogromna AI investicija koju je nedavno najavila nova američka vlada, jer model DeepSeeka omogućuje razvoj te tehnologije 20 do 40 puta jeftinije.