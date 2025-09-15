PRISTUP SADRŽAJU

Književnost na gotovo 400 zagrebačkih lokacija: Predstavljena aplikacija 'Bajka, basna, burg'

L. Š. / Hina

15.09.2025 u 13:33

Mobilna aplikacija 'Bajka, basna, burg', predstavljena na ovogodišnjem Zagreb Design Weeku, na skoro 400 lokacija diljem Zagreba omogućava pristup književnim sadržajima svakodnevno besplatno nudeći zvučne i video priče, uključujući sadržaje na hrvatskom znakovnom jeziku

Poput literarnog Pokemona, u igri i šetnji u kojoj se otkrivaju nove priče, aplikacija omogućuje da djeca i roditelji na više od 300 lokacija ispred dječjih vrtića te na dodatnih 90 zelenih i javnih površina diljem grada popratne priče koje potiču djecu na kretanje, igru i svakodnevni susret s književnim tekstom u stvarnom prostoru.

'Htjeli smo stvoriti aplikaciju koja povezuje djecu, roditelje i grad kroz priču, kretanje i inkluziju – 'Bajka, basna, burg' upravo to čini, svakodnevno i besplatno', izjavila je voditeljica projekta Jelena Remetin. Njome se promiče zdrav način života, boravak na otvorenom i povezivanje s prirodom, ali i ljubav prema čitanju i slušanju priča.

'Umjesto da književni sadržaji budu vezani uz zatvoreni prostor, ovim se projektom književnost seli na mjesta svakodnevnog kretanja i okupljanja djece i odraslih', ističu iz umjetničke organizacije YELO, koja je za svoju aplikaciju na Zagreb Design Weeku osvojila prvu nagradu u kategoriji 'Dizajn digitalne komunikacije i interakcija'.

Namijenjena je svoj djeci, uključujući gluhu i nagluhu, potom djecu s teškoćama u komunikaciji, djecu koja uče hrvatski ili engleski kao drugi jezik, te djecu turista i posjetitelja grada. Sadržaji su dostupni u obliku zvučnih priča, video sadržaja na hrvatskom znakovnom jeziku, a uskoro i uz prijevod na engleski jezik.

U aplikaciji su djela Ezopa, La Fontainea, braće Grimm, Ivane Brlić-Mažuranić, kao i brojnih suvremenih hrvatskih autora Silvije Šesto, Sonje Zubović, Sanje Polak, Maje Šimleše, Željke Horvat Vukelja, Zorana Pongrašića, Olje Savičević Ivančević i mnogih drugih.

Priče interpretiraju Marko Jelić, Mario Kovač, Nataša Janjić, Marta Cerovečki, Frano Mašković, Jelena Miholjević, Tvrtko Jurić i Ena Kovač. Obradu zvuka i glazbu potpisuju Damir Šimunović, Valent Samardžija i Boris Bojić. Zvučni zapisi obogaćeni su originalnim glazbenim podlogama i pažljivo dizajniranim zvučnim efektima, čime se stvara bogato i emotivno slušno iskustvo.

Video interpretacije na hrvatskom znakovnom jeziku izvode naratori iz zajednice korisnika znakovnog jezika, a sadržaji su snimljeni s naglaskom na jasnu mimiku i ritam znakovanja, kako bi bili razumljivi i djeci s različitim komunikacijskim potrebama.

Aplikacija je besplatna i dostupna za preuzimanje putem Google Play i Apple Store platformi. Projekt je realiziran u suradnji s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, Gradom Zagrebom i Turističkom zajednicom grada Zagreba.

