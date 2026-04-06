VIDEO Trump najavio totalno uništenje Irana: 'Ova operacija ući će u povijesne knjige'

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je rok koji je postavio Iranu za postizanje dogovora, a koji istječe u utorak - konačan. Dodao je kako je iranski prijedlog ‘značajan, ali nedovoljan’. Ove izjave dao je tijekom uskršnje manifestacije potrage za jajima oko Bijele kuće. Odmah poslije uslijedila je press konferencija o situaciji u Iranu

Trump je, obraćajući se okupljenima na tradicionalnom uskrsnom događanju u Bijeloj kući (Easter Egg Roll), iskoristio prigodu kako bi govorio o napetostima s Iranom. Pred stotinama posjetitelja, među kojima je bilo mnogo djece, pohvalio se nedavnom akcijom spašavanja američkog vojnika. ‘Što je s onim spašavanjem koje se dogodilo jučer? To je nešto što se rijetko viđa’, rekao je Trump. ‘U većini slučajeva ne možete ni ući, jer biste morali poslati 200 ljudi, mnoštvo borbenih zrakoplova i helikoptera, a šanse su minimalne. Jednostavno ih obore’, dodao je. Počela je press konferencija u Bijeloj kući.

Opisao je akciju spašavanja oborenog američkog vojnika u Iranu kao ‘vrlo povijesnu’. Dodao je kako će ta operacija ostati zabilježena: ‘Ući će u povijesne knjige’, poručio je. Kaže da američki vojnici tijekom akcije spašavanja u Iranu bili izloženi vatri ‘s vrlo male udaljenosti’. Dodao je i da je druga operacija spašavanja uključivala čak 155 zrakoplova. Sam pilot, međutim, zadobio je teške ozljede. Prema Trumpovim riječima, penjao se po liticama dok je obilno krvario kako bi poslao svoju lokaciju. Trump je i ranije hvalio tu visokorizičnu misiju, koju američki dužnosnici opisuju kao jednu od najsloženijih operacija spašavanja u neprijateljskom teritoriju. Zaprijetio je zatvorskim kaznama osobi koja je medijima dostavila informacije o akciji spašavanja u Iranu, pozivajući se na nacionalnu sigurnost. Poručio je da će od medijske kuće zatražiti ime izvora koji je odao detalje o operaciji. Takva izjava dolazi usred sve žešćih napetosti oko curenja osjetljivih informacija iz državnog aparata, za koje Trump tvrdi da su mogle ugroziti živote američkih vojnika na terenu. 'Cijeli Iran mogao bi biti uništen u jednoj noći' Dodatno je zaoštrio retoriku prema Iranu, upozorivši da bi cijela zemlja mogla biti uništena ‘u jednoj noći’, i to vrlo skoro. ‘Cijela zemlja može biti uništena u jednoj noći, a ta noć bi mogla biti već sutra.’ Zaprijetio je napadima na civilnu infrastrukturu Irana ako Teheran ne pristane na njegove zahtjeve do roka koji istječe u utorak u 20 sati po istočnoameričkom vremenu.

Poručio je da će Sjedinjene Američke Države ciljati ključne objekte poput elektrana i mostova ako Iran ne kapitulira do zadanog roka. Izjavio je da Sjedinjene Američke Države ostvaruju ‘nevjerojatno dobre rezultate’ u ratu protiv Irana. ‘U operaciji Epic Fury, u kojoj nam ide nevjerojatno dobro - na razini kakvu nitko nikada prije nije vidio.’ Njegove izjave dolaze u trenutku eskalacije sukoba i pojačanih prijetnji američkim napadima na iransku infrastrukturu ako Teheran ne pristane na američke zahtjeve, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Trump je pozvao Irance da ustanu protiv vlasti u svojoj zemlji. Obraćajući se novinarima, poručio je: ‘Iranci bi se trebali pobuniti protiv režima.’ Hegseth: Slijedi najveći val napada od početka vojne operacije Američki ministar obrane Pete Hegseth upozorio je da će u ponedjeljak uslijediti najveći val napada na Iran od početka vojne operacije, dodavši da će dan kasnije udari biti još intenzivniji. Hegseth je istaknuo da će ponedjeljak donijeti dosad najopsežnije napade, dok bi utorak mogao nadmašiti i taj tempo. Dodao je da je iranska vojska ‘posramljena i ponižena te da tako treba biti’. Naglasio je da se operacija odvijala ‘duboko unutar Irana’, dodavši da je oboreni pilot aktivirao svoj signalni uređaj i poslao poruku: ‘Bog je dobar’.

Hegseth se pritom osvrnuo i na činjenicu da se spašavanje odvijalo tijekom uskrsnog vikenda, povlačeći simboličnu paralelu s pilotovim skrivanjem u špilji u subotu, prije nego što je spašen. Zaključio je kako su spasilačke posade djelovale gotovo besprijekorno, unatoč neprijateljskoj vatri. Trump je opet kritizirao NATO te saveznike poput Australije, Japana i Južne Koreje zbog, kako tvrdi, izostanka potpore američkim vojnim operacijama protiv Irana. Poručio je da te zemlje nisu pomogle Sjedinjenim Američkim Državama u ratu, izražavajući nezadovoljstvo njihovom suzdržanošću i odbijanjem sudjelovanja u sukobu. Sugerirao je da su njegovi sve zategnutiji odnosi s NATO-om započeli još zbog njegovih ideja o preuzimanju Grenlanda. ‘Sve je počelo, ako želite znati istinu, s Grenlandom. Mi želimo Grenland. Oni nam ga ne žele dati. I ja sam rekao: “doviđenja”’, izjavio je Trump. Njegove izjave dolaze uoči planiranog posjeta glavnog tajnika NATO-a Mark Rutte Bijeloj kući kasnije ovog tjedna. Unatoč kritikama saveza, Trump je za Ruttea rekao da je ‘divan tip’ i ‘sjajna osoba’. Trump je pritom dodatno omalovažio NATO, poručivši: ‘NATO je papirnati tigar. Nisu nam trebali, očito, jer nam uopće nisu pomogli.’ ‘Iranci žele čuti eksplozije’ Trump je ranije izazvao reakcije i tvrdnjom da iranski građani ‘žele čuti eksplozije’. ‘Iranski narod, kada ne čuje eksplozije, postaje nezadovoljan. Žele ih čuti jer žele biti slobodni’, rekao je. ‘Jedini razlog zašto ne izlaze na prosvjede jest taj što im je rečeno da će, ako prosvjeduju poput onog hrvača i njegovih prijatelja, odmah biti ubijeni’, ustvrdio je.

Poruka za kritičare rata Američki predsjednik naglasio je i da je ‘ljutit’ na iransku vlast te poručio da će Iran ‘platiti veliku cijenu’ zbog svojih poteza. Osvrnuo se i na protivnike mogućeg sukoba s Iranom, nazvavši ih ‘naivnima’. ‘Naivni su, jer se rat svodi na jednu stvar - Iran ne smije imati nuklearno oružje’, rekao je. Na pitanje novinara kako bi napadi na iransku infrastrukturu mogli izbjeći kvalifikaciju ratnog zločina, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je kratko i kontroverzno: ‘Zato što su oni životinje.’ Tvrdi da Teheran želi primirje jer su razoreni u napadima. Ponovno se osvrnuo na nedavno spašavanje američkog pilota, ustvrdivši da je Iran uspio srušiti američki zrakoplov ‘sretnim pogotkom’. Ipak, priznao je da su američke snage pretrpjele određene posljedice: ‘Imamo i neke helikoptere koji su trenutno vjerojatno puni rupa od metaka’, rekao je.