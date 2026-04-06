Želite biti uspješni u eri umjetne inteligencije? Ove vještine bit će ključne

Ryan Roslansky , izvršni direktor LinkedIna, uvjeren je kako još uvijek postoje vještine koje su 'jedinstveno ljudske' i koje nas čine nezamjenjivima. Kako je istaknuo za CNBC, u razgovoru s neuroznanstvenicima, organizacijskim psiholozima, bihevioralnim ekonomistima i drugim stručnjacima, došli su do zaključka kojih je pet vještina ključno razvijati, bez obzira koji posao radite i kojim se alatima koristite.

Umjetna inteligencija , čini se, preuzela je svaki aspekt naših života. Oni koji je (još) ne koriste, ubrzano pokušavaju naučiti čemu ona služi, dok oni drugi tvrde da više ne mogu zamisliti život i rad bez nje. I dok se svakodnevno pojavljuju novi alati umjetne inteligencije koji zahtijevaju i nove vještine korištenja, to ne znači da možemo zaboraviti na neke druge vještine koje smo razvijali godinama.

Budite znatiželjni

Umjetna inteligencija prepoznaje uzorke i stvara mogućnosti temeljene na njima, no ljudi su ti koji donose odluku o tome koje će mogućnosti iskoristiti i treba li možda krenuti u potpuno drugom smjeru.

Kako ističe Roslansky, upravo ta znatiželja pomaže nam da razvijamo nove vještine, razumijemo sebe i otkrivamo svijet oko nas. Brojni su izumi tijekom povijesti nastali upravo zato što je netko bio znatiželjan i pitao: 'A što ako napravimo ovo?'.

Na poslu nam znatiželja pomaže da primijetimo sve ono što se ne uklapa u rutinu, uobičajene obrasce ili pak da isprobamo nešto što dosad nismo pokušali.

Budite hrabri

Umjetna inteligencija može izračunati koliko je neki potez rizičan, ali čovjek je taj koji će odlučiti je li on zaista i vrijedan rizika.

Biti hrabar znači biti spreman poduzeti neki potez čak i ako nemamo sve potrebne informacije ili ako konačni rezultat nije siguran. Na poslu to znači poduzeti neke poteze i krenuti u akciju, čak i ako ne znamo kakav će rezultat biti na kraju, ali i reći da nešto nije dobro nakon što je u taj projekt uloženo nekoliko mjeseci rada.

Budite kreativni

Brojni alati umjetne inteligencije daju dojam da su bolji umjetnici i kreativci od ljudi. Dovoljno je upisati nekoliko rečenica uputa i prepustiti umjetnoj inteligenciji da generira fotografiju, sliku, video ili tekst koji se čini kreativnijim i zanimljivijim od onoga što bi čovjek napravio. No to baš i nije točno.

Kreativnost je sposobnost stvaranja nečega što je zaista novo i neviđeno. Ne samo kombiniranjem postojećih elemenata, već zamišljanjem nečega što dosad uopće nije postojalo. Upravo je to ono s čime umjetna inteligencija ima problem, jer ona svoje kreacije temelji na izvorima iz kojih je učila. Dakle, sve što 'stvara' zapravo je već negdje viđeno ili korišteno.

Ljudi svojom kreativnošću ne samo da mogu riješiti probleme, već i stvoriti nove načine na koje je moguće odgovoriti na već poznate situacije. Stoga tu kreativnost treba stalno razvijati.