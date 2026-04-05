Kako je jedan gol u 80. minuti u Serie A Dinamu večeras osigurao milijune

S.Č.

05.04.2026 u 20:56

Sandro Kulenović Izvor: Profimedia / Autor: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia
Dok se u Pisi gasi nada u ostanak u Serie A, u Maksimiru već mogu trljati ruke. Jedna utakmica, jedan gol i jedna zamjena mogli bi imati višemilijunske posljedice - i za hrvatske igrače i za Dinamo.

Utakmica između Pise i Torina donijela je puno više od obična tri boda. Za domaćina je to bio još jedan korak prema ispadanju, a za goste potvrda opstanka i mirne završnice sezone. No u cijeloj priči važnu ulogu imali su i hrvatski nogometaši.

Torino je slavio s minimalnih 1:0 na gostovanju u Pisi, a ključni trenutak dogodio se u 80. minuti kada je škotski napadač Che Adams zabio jedini pogodak na susretu. Zanimljivo, Adams je u igru ušao u 63. minuti upravo umjesto Sandra Kulenovića.

Hrvatski napadač tako je ostao bez prilike da odluči utakmicu, dok je njegova zamjena postala junak večeri.

Od prve minute za Torino je igrao i Nikola Vlašić, koji je nosio kapetansku vrpcu i odradio cijelu utakmicu. S druge strane, vrlo dobru partiju na golu Pise imao je Adrian Šemper, koji je u nekoliko navrata spašavao svoju momčad, no kod odlučujućeg pogotka nije mogao ništa.

Ovom pobjedom Torino je stigao do 36 bodova i 12. mjesta na ljestvici, čime je praktički osigurao ostanak u Serie A. Sedam kola prije kraja ima čak devet bodova prednosti ispred zone ispadanja, što znači da mirno može privesti sezonu kraju.

A to je vijest koja posebno zanima Dinamo.

Naime, Kulenovićeva posudba u Torino uključuje klauzulu prema kojoj će transfer postati trajan, što će u maksimirsku blagajnu donijeti oko tri milijuna eura. S obzirom na situaciju na ljestvici, realizacija tog posla sada je praktički sigurna.

Dok u Zagrebu raste zadovoljstvo, u Pisi vlada potpuna suprotnost.

Domaća momčad ostala je na samo 18 bodova i upisala već 17. poraz u sezoni. Situacija na ljestvici jasno pokazuje koliko je situacija teška - Verona ima isti broj bodova, dok Cremonese, koji je iznad zone ispadanja, bježi čak devet bodova.

S obzirom na mali broj utakmica do kraja, Pisa je praktički već ispala iz Serie A, a pitanje je samo kada će to biti i matematički potvrđeno.

Za neke to znači kraj jedne priče u elitnom razredu talijanskog nogometa. Za druge - početak unosnog transfera.

