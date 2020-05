Za prvu demonstraciju odgovoran je Epicov najnoviji pokretač Unreal Engine 5 koji će, uz pomoć moćnog hardvera u PS5 i Xboxa One X promijeniti način na koji zamišljamo videoigre

Razvojni tim iza pokretača kaže da su uvjereni da će razvojni timovi ovakve vizuale moći stvoriti u samim igrama, a ne samo tehnološkim demonstracijama. Epicov šef Tim Sweeney kaže da je Xbox 360 obarao s nogu zahvaljujući Gears of War. Ruku na srce, nova tehnološka demonstracija pokreće se u 30 sličica u sekundi pri rezoluciji 1440p, no njezin cilj je prikazati doseg pokretača bez zabrinutosti oko rezolucije i performansi.

Glavni cilj UE5, bar u ranom stadiju, je pomoći razvojnim timovima da razmišljaju o igrama kao holističkim proizvodima koji mogu postojati bilo gdje, od smartfona do najjačih PC računala. 'Svaka generacija pokretača pruža listu problema o kojima se više ne trebate morati brinuti' komentirao je Tim Sweeney. Pokretač bi trebao postati dostupan iduće godine , kada će dizajnerima igara pružiti puno više opcija od rada na jednoj platformi. 'Igre je moguće uz UE5 prilagoditi bilo kakvoj platformi - planiramo ga izbaciti na Macu, PC-ju, Konzolama i (u jednom trenutku) Androidu i iOS-u', kažu iz Epica.

Demonstracija nosi ime 'Lumen in the Land of Nanite' te je, bez dvojbe, iznimno impresivna. Sve što još trebamo pričekati je dolazak prvih slika samog PlayStationa 5.