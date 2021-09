Kakva priča: Majka poznatog igrača Fortnitea i sama postala profesionalna gejmerica

Anne Fish, majka poznatog natjecatelja u Fortniteu Benjy 'Benjyfishy' Fisha nedavno je potpisala službeni ugovor sa esport organizacijom Galaxy Racer i sad se bavi streamingom i profesionalnim natjecanjem

Britanska gejmerica, inače pedesetosmogodišnjakinja, kaže da je igru (Fortnite) počela igrati kako bi je bolje razumijela, no ubrzo je shvatila da ima hrpu pratitelja. Nije joj trebalo puno vremena da nakon toga stupi u kontakt sa timom koji se bavi esportovima i potpiše ugovor. 'Nikad nisam ni sanjala da ću igrati Fortnite ili prenositi svoje igre uživo...ili uopće biti u poziciji gdje potpisujem ugovor s nekom organizacijom. Sve ovo je jako uzbudljivo', rekla je Anne.

Anne Fish, majka natjecatelja u Fortniteu Benjyja 'Benyfishyja' Fisha donedavno je bila njegov menadžer, no od početka godine odlučila je poduzeti nekoliko zanimljivih koraka - uključujući ulazak u scenu streaminga i esportova kao kreatorica i natjecateljica.

Premda ne znamo baš puno o njezinom ugovoru, Anne će od sad biti plaćena za produkciju videa i razgovor sa fanovima na raznim društvenim mrežama. Što se samog igranja Fortnitea tiče, gospođa Fish je jako oprezna: 'Na početku sam bila jako loša, samo sam se skrivala od drugih igrača, no polako sam postajala sve bolja. Refleksi mi nisu ni blizu onima mlađih igrača - no ono gdje mogu pobijediti je strateški pristup. Mislim da bi bilo prilično cool to što sam uspjela upasti u champions division u solo modu.'

Karijera u streamingu i natjecanju

Premda se već počela natjecati, gospođa Fish nije pobijedila niti jedan kup, što znači da će se morati dodatno potruditi. Galaxy Racerov direktor Paul Roy objasnio je zašto se kompanija odlučla za nju: 'Oduševljeni smo što se mama Benjyfishyja pridružila našoj skupini kreatora sadržaja. S obzirom na njezine vještine u Fortniteu, dostignuća u Aubameyang Cupu, godine iskustva u industriji i strast prema većoj inkluzivnosti u gejmingu i esportovima, zbilja nam je čast izraziti dobrodošlicu u obitelj Galaxy Racer'.

Sin Benjy kaže da je 'prilično luda stvar' što mu mama sad radi kao profesionalna gejmerica. 'Prilično je čudno zato jer sam nekad davno ja htio biti pro gejmer, pa sad kad gledam kako mi mama postaje profesionalni streamer, cijela stvar je zakon.'

Benjyfishy je trenutno jedan od deset najboljih Fortnite igrača na svijetu, kao i jedan od rijetkih britanskih igrača koji su se uspjeli probiti u Fortnite World Cup održan 2019.

Anne kaže da sanja o trenutku kad će biti dovoljno dobra da u igri može parirati svojem sinu i predstaviti mu izazov u kompetitivnoj igri. 'Bilo bi super dobro ako bi se mogla natjecati protiv njega u World Cupu, no između nas je toliki razmak među razinama vještine da mislim da ga nikad neću moći dostići. Opet, s druge strane - uvijek mogu pokušati' kaže gospođa Fish.