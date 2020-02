Kako ubrzati laptop koji ima Windows 10? Evo nekoliko prijedloga

Želite li ponovno aktivirati starije računalo i na njemu koristiti friško izdanje Microsoftovog operativnog sustava bez suvišnih zastoja? Pogledajte ovih nekoliko trikova

Odaberite Adjust for best performance i Windows će automatski isključiti sve što nije nužno za njihovo brzo i glatko funkcioniranje.

Utipkajte adjust u tražilicu Start i kliknite Adjust the appearance and performance of Windows. Pojavit će se tablica Performance Options iz kategorije Control Panel.

Pomoću Custom settings možete zadržati sve značajke koje želite (primjerice, Show window contents while dragging).

Zatim pokrenite Control Panel, utipkajte power u tražilicu smještenu gore desno i odaberite Choose a power plan. U većini prijenosnika ta će opcija biti postavljena na Balanced. Power saver će ograničiti performanse kako bi baterija dulje potrajala, dok će High performance dati najbolje što vaše računalo može ponuditi, ali uz povećanu potrošnju energije.

Što ždere vaš RAM?

Aplikacija Task Manager bit će vam koristan vodič kako bi dobili barem približan odgovor na ovo pitanje.

Kako bi ju pokrenuli pritisnite zajedno tipke Ctrl, Alt i Delete ili desnom tipkom računalnog miša kliknite taskbar i odaberite Task Manager.

Kliknite Name kako bi posložili prikaz aplikacija. U stupcu Memory možete vidjeti koliko memorije svaki program koristi.

Kako bi ju lakše razumjeli, desnom tipkom miša kliknite u područje zaglavlja, odaberite iz padajućeg izbornika Resource values pa Menu i zatim Percents.

Više pojedinosti ponudit će Microsoftov Process Explorer. Kliknete li dva puta na naziv programa dobit ćete pojedinosti o korištenju memorije, koliko je računalnog koda dijeljeno, kao i koliko virtualne memorije biva korišteno... Broj Working Set Private pokazuje koliko doista RAM-a zauzima korištenje određenog programa.

Programi i servisi koji se pokreću skupa s Windowsima

U Task Manageru ćete naći karticu Start-up and Services s pregledom programa i servisa koji se pokreću svaki put kad pokrenete Windows. Provjerite trebate li ih doista sve pa isključite one koji nisu nužni. Učinite to tako što ćete otići u Settings i pod kategorijom Apps pronaći one koji vas zanimaju.