Slučajno ste obrisali fotografije s Androida? Evo kako ćete ih vratiti

Fotografije obrisane s uređaja s operativnim sustavom Android ne moraju biti zauvijek izgubljene. Pogledajte što možete poduzeti kako bi ponovno njima raspolagali

Donosimo nekoliko načina kako vratiti obrisane ili na drugi način izgubljene fotografije na uređaju s Androidom.

Kako vratiti obrisane fotografije iz računalnog oblaka

Većina aplikacija za fotografije (ne računajući Instagram) nude mogućnost pohrane sigurnosne kopije fotografija u računalni oblak. Ako koristite tu mogućnost, moguće je kako su kopije fotografija preživjele brisanje.

Naime, obrišete li fotografiju iz galerije u vašem pametnom telefonu, kopija u računalnom oblaku ostat će nedirnuta. Kako bi došli do nje trebate se ulogirati u aplikaciju korištenu za pohranu kopije i preuzeti ju.

U aplikaciji Google Photos ćete to napraviti tako što ćete otvoriti sliku i izbornika odabrati Save to device. U Dropboxu otvorite Export pa Save to device.