Nevrijeme pogodilo Istru, u Umagu pala tuča

U kratkom vremenskom razdoblju, palo je 100 milimetara kiše po metru kvadratnom, prenosi istarski meteo portal Istramet. Promjena je stigla sa zapada, gdje je počela padati snažna kiša, a na nekim mjestima je bilo i tuče. Jako je nevrijeme najviše pogodilo Umag i sjeverozapad Istre gdje su tuča veličine oraha i obilna kiša natjerali građane da potraže zaklon dok se situacija ne smiri.

Poplavljene ulice

Ulice su poplavljene, a nadležne službe savjetuju građanima da poduzmu mjere samozaštite i djeluju prema savjetima nadležnih tijela. Prema zasad dostupnim informacijama nisu zabilježene veće materijalne štete.

Podsjetimo, DHMZ je zbog izrazito nepovoljne vremenske situacije u četvrtak izdao niz upozorenja, osobito za Jadran i predjele uz njega. Tako se na sjevernom Jadranu u četvrtak očekuje jako grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, velikom količinom kiše te tuče.