Nevrijeme pogodilo Istru, u Umagu pala tuča

Promjena vremena je stigla u Hrvatsku. U srijedu u kasnim večernjim satima snažno nevrijeme je pogodilo dijelove Istre, a u Umagu je pala tuča
U kratkom vremenskom razdoblju, palo je 100 milimetara kiše po metru kvadratnom, prenosi istarski meteo portal Istramet. Promjena je stigla sa zapada, gdje je počela padati snažna kiša, a na nekim mjestima je bilo i tuče. Jako je nevrijeme najviše pogodilo Umag i sjeverozapad Istre gdje su tuča veličine oraha i obilna kiša natjerali građane da potraže zaklon dok se situacija ne smiri.
Poplavljene ulice
Ulice su poplavljene, a nadležne službe savjetuju građanima da poduzmu mjere samozaštite i djeluju prema savjetima nadležnih tijela. Prema zasad dostupnim informacijama nisu zabilježene veće materijalne štete.
Podsjetimo, DHMZ je zbog izrazito nepovoljne vremenske situacije u četvrtak izdao niz upozorenja, osobito za Jadran i predjele uz njega. Tako se na sjevernom Jadranu u četvrtak očekuje jako grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, velikom količinom kiše te tuče.
Građane mole da prate upozorenja i radar. Iako je prvotno DHMZ za riječko područje objavio narančasto upozorenje, ono je kasnije podignuto na crveni stupanj, što znači da će vrijeme biti izuzetno opasno.
Iz DHMZ-a također upozoravaju na mjere samozaštite te da se građani drže savjeta nadležnih tijela.
'Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne, pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti', navodi DHMZ.