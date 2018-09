Kako tvornički resetirati svoje računalo s Windowsima? Donosimo četiri načina

Povratak na tvorničke postavke može riješiti niz problema s Microsoftovim operativnim sustavom, a trebao biti i nezaobilaznim dijelom priprema za prodaju računala. Evo kako to možete izvesti

No, prije no što isprobate bilo koji od njih...

1) Tvornički reset ugrađen u Windows 10

Kako biste vratili računalo na tvorničke postavke otvorite Settings, pa Update & Security i zatim Recovery. Potražite Reset this PC, pa kliknite na dugme Get started.

Bit će vam ponuđene dvije opcije: Keep my files ili Remove everything. Prva će vratiti sve što ste izmijenili na početne postavke i ukloniti aplikacije koje ste instalirali, ali će zadržati vaše datoteke (primjerice, dokumente). Druga će ukloniti sve i računalo vratiti u stanje u kakvom je bilo kad je izašlo iz tvornice.

Iako će Keep my files zadržati vaše datoteke, svejedno poslušajte naš savjet i napravite sigurnosnu kopiju (backup) za svaki slučaj. Odaberete li Remove everything, Windows će vas pitati želite li očistiti čvrsti disk ili samo ukloniti vaše datoteke.

Odlučite li se za Remove files and clean the drive počistit ćete sve što je na disku, pa će te podatke i datoteke biti znatno teže vratiti, a i taj proces dulje traje. Ta je opcija dobra ako se želite zbog bilo kojeg razloga riješiti svog računala.

Ako ste odlučili zadržati datoteke i računalo te odabrati opciju Keep my files, dobit ćete popis aplikacija koje će biti uklonjenje. Windows će ga spremiti na vaš desktop po završetku reseta kako biste se mogli podsjetiti što sve trebate ponovno instalirati.

Što god od navedenog odabrali trebat ćete kliknuti na Reset kako bi pokrenuli postupak i pričekati dok ne završi. Ako resetirate laptop priključite ga na struju. Kad postupak završi trebat ćete ponovno proći kroz proceduru postavljanja.

2) Fresh Start za Windows 10

S nadogradnjom Creators za Windows 10 dodana je nova mogućnost povratka na tvorničke postavke. Slična je već opisanoj, ali se razlikuje u nekoliko pojedinosti.

Otvorite Settings, Update & Security pa Recovery page. Kliknite na poveznicu Learn how to start fresh with a clean installation of Windows na dnu. Otvorit će se prozor za Windows Defender Security Center i opcija Fresh Start. Kliknite Get started.

Evo u čemu se ovaj postupak razlikuje od prethodnog:

Fresh Start uvijek zadržava vaše odobne datoteke, bez mogućnosti uklanjanja.

Fresh Start preuzima zadnje izdanje Windowsa 10, dok standardni reset koristi podatke prikupljene sa čvrstog diska koje je postavio proizvođač računala ili se nalaze u zaštićenoj mapi C:\Recovery ako ste Windows instalirali sami. Uklonit će sve nestandardne aplikacije za Windows, uključujući i one koje je proizvođač postavio.

Fresh Start zadržava 'pojedine postavke za Windows', ali ne naznačava koje. Standardni reset vratit će sve na početne postavke.

3) Ponovno instalirajte Windows koristeći instalacijski disk

Ako vam se opisani načini zbog bilo kojeg razloga ne sviđaju ili nemate instalirane Windows 8 ili 10, možete posegnuti za instalacijskim diskom i 'pregaziti' novom instalacijom sve što se nalazi na čvrstom disku.

Poželite li instalirati Windows 7 iznova, na raspolaganju vam je Microsoftov alat kojim možete preuzeti .ISO datoteku koju ćete spržiti na DVD ili prebaciti na USB stick, pa njih upotrijebiti za ponovnu instalaciju Windowsa. To neće biti moguće bez važećeg koda (product key).

Koji god način odabrali, pokrenite računalo s DVD-a ili USB-a. Dočekat će vas zaslon s postavkama za Windows odakle se možete upustiti u frišku instalaciju.