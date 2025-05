Kako smo dobili dugme bez kojeg društvene mreže ne bi bile iste?

Sviđalo vam se to ili ne, web ne bi bio isti bez dugmeta Like. Poslužilo je kao kreativni katalizator, sustav za isporuku dopamina i emocionalni udarac.

No, pozitivni osjećaji koje izaziva palac gore datiraju još dalje u popularnu kulturu, zahvaljujući liku Fonzieja iz 1950-ih kojeg je glumio Henry Winkler u TV seriji iz 1970-ih Happy Days.

Kada se Goodson igrao s gestom palca gore i palca dolje, to nije došlo iz vakuuma. Te tehnike signaliziranja odobravanja i neodobravanja uveo je u duh vremena 21. stoljeća film Gladijator, gdje je car Komod - kojeg je utjelovio glumac Joaquin Phoenix - koristio geste kako bi poštedio ili ubio borce u areni.

Kako to već biva s inovacijama, Like je nastao je nužde, ali nije bio zamisao jedne osobe. Koncept se razvijao više od desetljeća u Silicijskoj dolini prije nego što ga je Facebook konačno prihvatio.

Iako je Facebook glavni razlog zašto je dugme Like postalo tako sveprisutno, tvrtka ga nije izmislila i umalo ga je odbacila kao glupost.

Yelp je odustao od usvajanja Goodsonovog predloženog simbola i umjesto toga usvojio je dugmad useful, funny i cool koje je osmislio Simmons.

To je priča koja seže do gladijatorskih borbi za preživljavanje tijekom Rimskog Carstva prije nego što se prebacimo u rano 21. stoljeće kada su tehnološki pioniri poput suosnivača Yelpa Russa Simmonsa , suosnivača Twittera Biza Stonea, suosnivača PayPala Maxa Levchina , suosnivača YouTubea Stevea Chena i izumitelja Gmaila Paula Buchheita eksperimentirali s različitim načinima korištenja valute priznanja kako bi potaknuli ljude na besplatno objavljivanje uvjerljivog sadržaja online.

Nova knjiga Like: The Button That Changed The World istražuje zamršenu priču iza simbola koji je postao i blagoslov i prokletstvo digitalnog društva.

Otprilike u isto vrijeme, Hot or Not - stranica koja je tražila povratne informacije o izgledu ljudi koji su dijelili svoje fotografije - počela se igrati s idejama koje su pomogle inspirirati Like.

Svoj su doprinos također dali novinski servis Digg, blogerska platformuaXanga, YouTube i Vimeo.

No, Facebook je nesumnjivo pretvorio Like u univerzalno razumljiv simbol i najviše je profitirao od njegovog ulaska u mainstream. A to se zamalo nije dogodilo.

Do 2007. godine, Facebookovi inženjeri su se petljali s dugmetom Like, ali Zuckerberg se tome protivio jer se bojao da društvena mreža već postaje previše pretrpana, a Like mu se činio trivijalnim i jeftinim trikom.

FriendFeed, konkurentska društvena mreža, nije imala takvih dvojbi, pa je u listopadu 2007. predstavila vlastito dugme Like.

No, to nije bilo dovoljno za uspjeh, pa ih je nakon nekog vremena preuzeo Facebook. Do zaključenja akvizicije Facebook je već uveo Like, ali tek nakon što je Zuckerberg odbio izvornu ideju prema kojoj je dugme trebalo nositi naziv Awesome.

Prihodi i emocionalni problemi

Nakon što je Zuckerberg popustio, Facebook je brzo shvatio kako Like ne samo što pomaže u održavanju angažmana publike na društvenoj mreži, već i olakšava otkrivanje individualnih interesa ljudi i prikupljanje uvida potrebnih za prodaju ciljanog oglašavanja koje je činilo većinu prihoda Meta Platforme od 165 milijardi američkih dolara prošle godine.

Uspjeh je potaknuo Facebook na uvođenje Likea u druge digitalne usluge, da bi 2016. dodali još šest vrsta emocija (ljubav, briga, haha, vau, tužno i ljuto).

Dosad još nisu otkrili koliko je reakcija prikupljeno zahvaljujući uvođenju Likea, ali vjerojatno ih se broji u bilijunima.

To je dugme također stvorilo epidemiju emocionalnih problema, posebno među adolescentima, koji se osjećaju usamljeno ako se njihove objave ignorira, i narcisima čiji se ego hrani pozitivnim povratnim informacijama, piše AP.