Kako nam je bilo na finalu T-esports Championshipa

Ispred gejming pozornice gledatelji su zauzimali najbolja mjesta od ranih jutarnjih sati. U subotu smo pratili finale EA FC-a 24 i Counter-Strikea 2, no napetost je na vrhuncu bila u nedjelju ujutro, kada smo svi zajedno nestrpljivo čekali na finale igre League of Legends (LoL) između timova Bad lions i Axelent.

Obojica su u razgovoru za tportal potvrdila kako su protivnici iz Bad Lionsa bili bolji, iako treba imati na umu i da dvojica iz protivničkog tima imaju daleko više iskustva u ozbiljnijim i većim ligama. 'Možda smo ih mogli dobiti u prvom gejmu, ali bilo se teško vratiti kasnije nakon dva poraza. Psihički je sve to vrlo zahtjevno i trebat će mi odmor, no cijelo događanje je zbilja sjajno i super organizirano', rekao je Tomislav.

'Plaća stiže svakog mjeseca kao i na svakom drugom poslu. Osam sati dnevno vježbam sam, a zatim još 5-6 sati s timom. Syndra mi je najdraži champion. Puno igram i radim na tome da budem što bolji jer bih htio u ovome uspjeti. U esportu si s 25 do 30 godina već veteran, jer timovi uglavnom traže mlađe igrače od 19 do 20 godina, tako da je važno brusiti vještine.

Posebno mi se sviđaju specifične niše posvećene gejmerima i cosplayerima. Gejmer sam cijeli život i veliki zaljubljenik u fikciju, tako da sam ovdje protekla dva dana zaista uživao. Vidio sam puno toga što me općenito zanima - od cosplayera, knjiga i figura do igara koje igram kod kuće, a sad i uživo s drugim gejmerima', rekao nam je 'Crni Ante', koji priželjkuje ovakvo događanje i u Hrvatskoj.

'Razgovarao sam s ljudima iz svih dijelova svijeta, svi su druželjubivi, razmjenjuju iskustva. Nisam očekivao toliko ljudi u kostimima, neki su me čak i uplašili, ali to je dalo dodatan šarm cijelom događanju, tako da sam ugodno iznenađen.

Od Gandalfa do Yode

'Thank you, my Elf lady', zahvalio nam je Gandalf umirujućim glasom. Uz napeta esports natjecanja, raznoliki program na Hungexpou uključivao je živopisne cosplay nastupe, interaktivne gejming štandove, radionice i priliku za posjetitelje da isprobaju najnovije igre, pa i one kultne koje su obilježile naša djetinjstva.

Na ulazu su nas dočekali Transformeri; preslatka tročlana obitelj - mama, tata i sinčić. Darth Vader je tjerao strah u kosti zajedno sa Sauronom i Nazgulom, a od Yode smo pokupili koju mudru misao. R2-D2 dijelio je bombone, Deadpool i Superman čuvali su nas od zlikovaca, na svakom koraku pozdravljali su nas vilenjaci i Gandalf, a oživljeni likovi iz popularnih videoigara 'vrebali' iza svakog ugla. Sve to pod budnim okom gospođe iz Mađarske čije su vrijedne ruke šivale kostime.