Otkako se prvi put čulo za novi koronavirus, znanstvenici širom svijeta istražuju kako nastaje i kako se širi virus koji uzrokuje bolest Covid-19. Što su naučili i je li to dovoljno za zaustavljanje pandemije?

Evo što smo sve naučili u proteklih pet mjeseci i kako bi to znanje moglo zaustaviti ovu pandemiju...

U slučaju virusa Sars-CoV-2, to se događa kada inficirana osoba iz tijela izbaci kapljice tekućina koje prijeđu na drugu osobu.

'Virus je vjerojatno skočio sa šišmiša na drugu životinju, a ta je životinja vjerojatno bila u blizini čovjeka , možda na tržnici', kaže virolog, profesor Edward Holmes sa sveučilišta u Sydneyju. 'Pa ako ta divlja životinja nosi virus iz šišmiša i mi smo u interakciji s njom, on se tada lako proširi na osobu u kontaktu sa zaraženom životinjom. Zatim će ta osoba otići kući i prenijeti je na druge ljude te tako nastane epidemija.'

Sars-CoV-2 gotovo sigurno potječe od šišmiša koji su razvili žestoke imunološke odgovore na viruse. Ta obrana pokreće viruse da se brže repliciraju kako bi mogli proći imunološku obranu šišmiša. Zauzvrat, šišmiš postaje spremnik brzo reproducirajućih i visoko prenosivih virusa. Kad se ovi virusi šišmiša presele u druge sisavce, bića kojima nedostaje brz odgovor imunološkog sustava, brzo se šire u svoje nove domaćine. Većina dokaza upućuje na to da je Sars-CoV-2 posredno zarazio ljude, preko drugih vrsta poput ljuskavaca .

'Ovaj virus ima površinski protein koji se lijepi na receptore i ubacuje svoj RNK u stanicu', kaže virolog Jonathan Ball sa Sveučilišta u Nottinghamu. Kada uđe, RNA se ubacuje u stanični stroj za umnožavanje i stvara višestruke kopije virusa. One izbijaju iz stanice i infekcija se širi. Antitijela koja proizvodi imunološki sustav bore se protiv virusa i u većini slučajeva zaustavljaju njegov napredak.

U nekim slučajevima imunološki sustav pretjera s obranom pa prema plućima šalje stanice koje će napasti virus. U tom procesu može doći do takozvane citokinske oluje (na grčkom 'cito' znači stanica, a 'kino' kretanje). Ponekad to može i ubiti pacijenta.

Ponekad međutim virus može uzrokovati ozbiljne probleme . To se događa kada krene niz dišne ​​putove i inficira pluća, još bogatija stanicama s receptorima Ace-2. Mnoge od ovih stanica su uništene, a pluća postaju zagušena komadićima razbijenih stanica. U tim će slučajevima bolesnicima biti potreba intenzivna njega.

Jesmo li doživotno zaštićeni nakon zaraze?

U krvi pacijenata koji su preboljeli Covid-19 otkrivene su visoke razine antitijela. Ta antitijela proizvodi imunološki sustav sa zadatkom da blokiraju njegovu sposobnost proboja u stanice.

'Antitijela će sigurno pružiti zaštitu protiv budućih infekcija, no malo je vjerojatno da će ta zaštita doživotno trajati', kaže virolog Mike Skinner s londonskog Imperial Collegea. Većina virologa vjeruje da će imunitet protiv Covida-19 trajati samo godinu ili dvije.

'To je u skladu s drugim koronavirusima koji inficiraju ljude', kaže Skinner. 'Čak i ako se većina ljudi na kraju izloži virusu, to vjerojatno znači da će on postati endemičan pa ćemo imati sezonske vrhove zaraze ovom bolešću.'

Virus će biti s nama neko vrijeme. Neki istraživači sugeriraju da bi mogao postati manje smrtonosan. Drugi su tvrdili da bi mogao mutirati i postati smrtonosniji.

'Moramo razmotriti ovu pandemiju s pozicije virusa', kaže Skinner. 'On se sasvim lijepo širi svijetom i promjena mu ne donosi nikakve koristi.'

Konačni lijek mogao bi biti samo jedan, a to je uvođenje učinkovitog cjepiva.