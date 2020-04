Fenomen "citokinske oluje", pretjeranog imunog odgovora organizma koji rezultira teškim upalnim promjenama, ima, kako se čini, ključnu ulogu u teškim oboljenjima Covida-19, piše u nedjelju AFP i dodaje da su liječnici trenutno bespomoćni.

Groznica, umor, suhi kašalj - u četiri od pet slučajeva zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 simptomi su "benigni ili umjereni", ali zna doći i do poteškoća u disanju i razvoja teškog respiratornog sindroma.

To se događa u jednom od pet ili šest slučajeva, kada je potrebna hospitalizacija, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Teškoće s disanjem, osjećaj pritiska na plućima, usnice i lice koji poprimaju plavkastu boju su znaci za uzbunu i zahtijevaju hitnu liječničku intervenciju upozorava i američki Centar za kontrolu i i sprečavanje bolesti (CDC).

Većina hospitaliziranih dobije tešku upalu pluća i bolest zahvaća oba plućna krila, prepoznati "potpis" teškog oboljenja.

Pogoršanje često dolazi naglo, sedam dana nakon pojave prvih simptoma, objašnjava Yazdan Yazdanpanah, voditelj odjela za infektivne bolesti pariške bolnice Bichat.

Hiperimunom reakcijom - nasumičnom hiperprodukcijom citokina zbog koje dolazi do 'začepljenja' alveola u plućima, stvara se edem koji onemogućuje ulazak kisika u krvotok, dolazi do začepljenja krvnih žila u bubrezima i drugim organima i ubrzo do zatajenja vitalnih sustava organizma, pri čemu je, ističu liječnici, najgore što se takva reakcija događa jako brzo, u roku od 24 do 48 sati i liječnici su doslovno nemoćni da išta naprave.