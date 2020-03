Kada nositi masku i zaštitne rukavice, koje vitamine uzimati i pomaže li Sumamed protiv koronavirusa, objašnjava Dragan Primorac

Znanstvenik i bivši ministar Dragan Primorac gostovao je sinoć u RTL Direktu i objasnio kako ćemo se najbolje zaštititi od pandemije kronavirusa

'No, to ovdje nije slučaj. Ovaj virus nikada ne ulazi u naš genom, nego on pliva u citoplazmi i pametno koristi enzime ljuske unutar stanice kako bi dalje mogao ići', rakao je Primorac. 'Azitromicin ima ključnu ulogu u liječenju bakterijskih infekcija. Drugi lijek se koristi u liječenju malarije. Ljudi su u nekoj maloj studiji pokazali da to može imati učinka. Nažalost, u medicini vrijede pravila da dok nemate velike, kliničke studije koje pokazuju da to ozbiljno može pomoći, vi to ne možete smatrati ozbiljnim rezultatom.'

O malom broju testiranja

Komentirajuči činjenicu da se u Hrvatskoj malo ljudi testira na koronavirus, Primorac je rekao kako je na jučlerašnjem sastanku znanstvenika sugerirano da bi se trebali postaviti jasni kriteriji koga treba testirati.

'Kad imate jasnu sliku, a danas u bolnicama imamo puno znanstvenog osoblja koje možda nosi tu infekciju ili je bolesno, testiranje je razložno. Naravno, ne možemo testirati svaku osobu na ulici', rekao je Primorac koji smatra da je dobro što je postavljeno nekoliko laboratorija, što će značajno povećati broj analiza ili genskog testiranja na prisutnost virusa.

O sastanku hrvatskih znanstvenika s premijerom

Na jučerašnjem sastanku 12 uglednih hrvatskih znanstvenika s premijerom Plenkovićem okupili su se epidemiolozi, infektolozi, pedijatri, genetičari... Što su zaključili?

'Svi oni gledaju drukčijim očima kako bi dali savjete koji bi bili najbolji i najrelevantniji za hrvatski zdravstveni sustav', otkrio je Primorac. 'Postoje institucije u Hrvatskoj koje vode ovaj cijeli postupak, tu je Ministarstvo zdravstva, osobno je uključen potpredsjednik Vlade, Zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti i savjeti koji dolaze nisu obvezujući, ali pomažu da se stvari sagledaju na drukčiji način.'