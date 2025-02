Kako je prije 25 godina izgledao dvoboj šahovskog prvaka Kasparova i superračunala Deep Blue

Dana 17. veljače 1996. završio je jedan od najpoznatijih dvoboja u šahu između čovjeka i računala, i to čovjekovom pobjedom. Radilo se o slavnom dvoboju superračunala IBM Deep Blue protiv šahovskog prvaka Garryja Kasparova. Kasparov je u to vrijeme bio vladajući svjetski prvak u šahu (tzv. klasični prvak svijeta), a po svojim rezultatima zasigurno jedan od najjačih igrača u zabilježenoj povijesti šahovskih natjecanja, po nekima možda čak i najjači. No 1997. dogodio se preokret