Jeff Bezos ima novi posao

Bezos preuzima formalnu operativnu ulogu u tvrtki prvi put otkako je odstupio s mjesta glavnog izvršnog direktora Amazona u srpnju 2021. Od tada je Bezos uglavnom punio naslovnice zbog privatnog života, uključujući raskošno vjenčanje s Lauren Sanchez u Veneciji ranije ove godine. U isto vrijeme intenzivirao je angažman u Blue Originu , svojoj svemirskoj tvrtki gdje i dalje nosi isključivo titulu osnivača. A sad se vraća u operativu, ovaj put u AI industriji.

Navodno je startup već zaposlio gotovo 100 istraživača i inženjera , uključujući stručnjake koji su došli iz najpoznatijih AI laboratorija poput OpenAI-ja, DeepMinda i Mete, navode izvori.

Prema informacijama troje upućenih izvora, koji su za The New York Times govorili anonimno jer detalji još nisu javni, Project Prometheus izlazi na scenu s impozantnom investicijom od 6,2 milijarde dolara, djelomično osobnim ulaganjem samog Bezosa.

Project Prometheus ulazi na konkurentno tržište u kojem dominiraju Google, Meta, Microsoft, OpenAI i Anthropic, dok niz manjih startupa pokušava pronaći vlastitu nišu. Tvrtka je do sada radila u tajnosti, a ni točan datum osnutka nije poznat.

Prema izvorima, Project Prometheus razvija AI sustave primjenjive u inženjerstvu i proizvodnji, u sektorima poput računalstva, aeronautike i automobilizma. Fokus je djelomično povezan s Bezosovim dugogodišnjim interesom za svemirske tehnologije i industrijsku automatizaciju. Nije poznato gdje će tvrtka imati sjedište.

Bezosov partner u vođenju tvrtke je dr. Vik Bajaj, fizičar i kemičar koji je godinama blisko surađivao sa suosnivačem Googlea Sergeyem Brinom u sklopu Google X-a. Iz tog su tajnog laboratorija proizašli projekti poput Wing dostave dronom i autonomnog vozila - današnji Waymo.

Bajaj je 2015. bio i među osnivačima tvrtke Verily, Googleove istraživačke jedinice za biomedicinu, a 2018. suosnivač Foresite Labsa, inkubatora za AI i data science startupove. Prema izvorima, nedavno je napustio Foresite Labs kako bi se u potpunosti posvetio Projectu Prometheus.

Val startupa koji se okreću 'fizičkoj inteligenciji'

Project Prometheus dio je vala novih kompanija koje razvijaju AI primjenjiv u fizičkim procesima, od robotike i dizajna lijekova do znanstvenog istraživanja. Ove godine nekoliko vodećih istraživača napustilo je Meta, OpenAI i Google DeepMind te pokrenulo Periodic Labs, startup usmjeren na ubrzavanje otkrića u fizici i kemiji.

Bezos je prošle godine već uložio u sličnu tvrtku pod nazivom Physical Intelligence, koja razvija AI za robotiku. No prednost Projecta Prometheus jest golemo financiranje - 6,2 milijarde dolara daleko nadmašuje primjerice dvije milijarde koje je prikupio Thinking Machines Lab, startup bivših zaposlenika OpenAI-ja.

Velike AI tvrtke već razvijaju tehnologije koje mogu ubrzati rad u fizici, kemiji i biomedicini. DeepMindovi istraživači prošle su godine osvojili Nobelovu nagradu za kemiju za rad na AlphaFoldu, sustavu koji je donio značajan napredak u otkrivanju struktura proteina.

OpenAI i Meta tvrde da će veliki jezični modeli, poput onih koji pokreću ChatGPT, uskoro ostvariti nova znanstvena otkrića, uključujući u matematici i teorijskoj fizici. Za razliku od LLM-ova, koji uče iz golemih količina digitalnog teksta, nove tvrtke žele graditi AI koji uči i iz eksperimentalnih podataka iz fizičkog svijeta.

Periodic Labs, s podrškom od 300 milijuna dolara, gradi vlastiti laboratorij u Kaliforniji u kojem će roboti provoditi masovne znanstvene eksperimente. AI bi zatim iz tog procesa učenja mogao samostalno dizajnirati i provoditi eksperimente, barem u teoriji. Prema izvorima, Project Prometheus istraživat će slične pristupe, kombinirajući prikupljanje fizičkih podataka, automatizaciju i napredne AI modele za ubrzavanje znanstvenog i inženjerskog rada.