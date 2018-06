Jednostavnim trikom olakšajte si prelazak u drugi pretraživač

Spremljene adrese koriste nam kako bismo si olakšali svakodnevno surfanjem webom. Evo što možemo učiniti s njima ukoliko se odlučimo prijeći na drugi preglednik

Svi veliki preglednici imaju ugrađeni alat za povlačenje spremljenih adresa iz drugog preglednika. Prije nego što to učinite, doduše, pametni potez bio bi da ih prije svega organizirate i pobrišete eventualni višak.

Chrome

Kako biste web adrese preselili u Chrome kliknite na izbornik s tri točkice i izaberite Bookmarks > Import bookmarks and settings kako biste preselili bilješke i postavke. Na stranici koja će se pojaviti nakon nje izaberite preglednik u kojem ćete izabrati rubrike, odnosno podatke koje želite preseliti u Chrome.

Firefox

Koristite kraticuj Ctrl + Shift + B kako biste otovrili prozor Library. Izaberite Import and Backup > Import Data from Another Browser kako biste izabrali preglednik iz kojeg biste željeli povući podatke.