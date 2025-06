Antarktika skriva tajnu: Detektirani signali koji se ne uklapaju u poznatu znanost

Eksperiment iznad Antarktike, osmišljen za otkrivanje kozmičkih radiovalova, neočekivano je zabilježio neobične signale koji, čini se, dolaze duboko ispod leda. Ti signali izazivaju trenutno važeće razumijevanje fizike čestica, kažu znanstvenici.

Nazvan ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna), eksperiment se sastoji od radijskih antena koje NASA-in balon nosi na visini od 30 do 39 kilometara iznad površine Antarktike. Posljednjih godina ANITA je zabilježila radijske impulse koji izgledaju kao da dolaze iznutra prema gore - iz pravca Zemlje. Znanstvenici su otkrili da su neki od tih signala detektirani pod izrazito oštrim kutovima, čak i 30 stupnjeva ispod površine leda. To bi značilo da su prošli kroz 6000 do 7000 kilometara čvrstog kamenja, što prema aktualnim modelima fizike ne bi smjelo biti moguće.

'To je zanimljiv problem jer još uvijek nemamo stvarno objašnjenje za te anomalije', rekla je koautorica istraživanja Stephanie Wissel, izvanredna profesorica fizike na Sveučilištu Penn State. Istraživanje je u ožujku objavljeno u časopisu Physical Review Letters.