IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Axians Hrvatska među vodećim je IT integratorima u Hrvatskoj zahvaljujući svom profesionalnom i poslovno orijentiranom tržišnom pristupu te znanju i ekspertizi svojih stručnjaka. U to se možeš uvjeriti ako im se pridružiš na radnom mjestu: Cyber Security Analyst (m/ž). Potrebno je posjedovati najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva, a nude ti profesionalni rast i razvoj zahvaljujući edukacijama i radu na interesantnim projektima, pozitivnu radnu atmosferu, nagrade u skladu s ostvarenim rezultatima i sjajne uvjete rada. Javi im se najkasnije do 2. svibnja.

Studenac trenutačno zapošljava više od 5500 djelatnika te je među vodećim maloprodajnim lancima u Hrvatskoj i dio ugledne liste od 50 najuspješnijih kompanija. Kako bi osnažili postojeći tim, tragaju za pojačanjem na poziciji: Specijalist IT – Tehničar (m/ž). Očekuju te stimulativna primanja, stručno usavršavanje i profesionalni razvoj, onboarding program, kontinuirani razvoj kompetencija kroz edukacije te podrška od strane kolega. Na oglas se možeš prijaviti do 4. svibnja.

Uživaš u kontaktu s poslovnim korisnicima i znaš dobro argumentirati? Pozitivan stav kombiniraš s odlučnošću i pregovaračkim vještinama? Razvijaš prodajne prilike za ICT proizvode i usluge po vlastitoj inicijativi? Ako su tvoji odgovori redom potvrdni, odlično ćeš se uklopiti u tim Hrvatskog Telekoma! Pozivaju te da im se pridružiš na poziciji Business Expert (m/ž), a zauzvrat ti nude karijerni plan, razne stručne edukacije, bonuse i nagrade za poseban doprinos, rad s najnovijim tehnologijama, HT pakete i usluge i koješta drugo. Prijave primaju do 4. svibnja.

Posjeduješ iskustvo u razvoju softvera? Motivirana si, samostalna i ustrajna osoba koja se spremno hvata u koštac sa svakim tehnološkim izazovom? Ne traži dalje! Već danas se prijavi na natječaj za radno mjesto Frontend Software Developer (m/ž) i postani dio tvrtke TIS. Nude ti radno okruženje koje potiče otvorenu komunikaciju, raznolikost i poštovanje, ravnotežu privatnog i poslovnog dijela života, nagrade za dobro odrađen posao i kontinuiranu podršku na tvom karijernom putu. Ako su te zainteresirali, javi im se do 3. svibnja.

Cenosco je tvrtka koja se bavi tehničkim rješenjima za inženjerske tvrtke, razvijajući alate u području upravljanja rizikom integriteta imovine, zdravlja, sigurnosti, okoliša i kvalitete (HSEQ), geomatskog inženjerstva i statističke analize. Trenutno su u potrazi za osobom koja će im se pridružiti na radnom mjestu: Senior Software Engineer (m/ž). Nude ti konkurentna primanja i bonuse, fleksibilne uvjete rada, edukacije i profesionalni rast te sjajne kolege. Svoj životopis im pošalji najkasnije do 12. svibnja.