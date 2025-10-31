IT-jevci, tražite posao? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Spectre traži Junior Unity developera za rad na razvoju XR (VR/AR/MR) aplikacija u Unityju. Posao uključuje rad na XR projektima koji se koriste u praksi, suradnju s iskusnim timom te priliku za učenje. Poslodavac nudi fleksibilno radno vrijeme, mogućnost rada iz ureda ili hibridno, a remote rad je moguć ako kandidat živi izvan regije. Uz to, osigurane su božićnice, uskrsnice i druge stimulacije. Prijave su otvorene do 8. studenog.

reev Croatia traži Senior Platform Engineera (m/f). Kandidat će podržavati i unapređivati agilni razvojni proces s kontinuiranom integracijom i isporukom, surađivati s različitim odjelima i razvijati cloud-based backend rješenja, uključujući CI/CD pipeline i AWS infrastrukturu. Poslodavac nudi fleksibilno radno vrijeme, hibridni model rada, 28 dana godišnjeg odmora, pristup platformi za psihološku i poslovnu podršku, Multisport karticu, parking te godišnji budžet za edukaciju od 1.000 €. Prijave su otvorene do 8. studenog.

DEKS traži Tehničara za telekomunikacije (m/ž). Posao uključuje postavljanje i spajanje optičkih kabela od razdjelnika do korisnika, montiranje i spajanje opreme poput ONT uređaja i routera, testiranje veze, otklanjanje eventualnih kvarova i nepravilnosti na terenu te komunikaciju s korisnicima i osiguravanje visokog standarda usluge. Poslodavac nudi stabilan posao u brzorastućoj tvrtki, rad s modernom opremom i kvalitetnim alatima, plaćenu edukaciju i podršku iskusnog tima. Početna plaća iznosi između 1.800 i 2.100 eura. Prijave su otvorene do 17. studenog.

GEOPROJEKT ZAGREB 20 traži Programera ili informatičkog stručnjaka (m/ž) koji će analizirati korisničke zahtjeve na projektima i održavanju programskih rješenja u domeni geodezije i geoinformatike. Posao uključuje implementaciju i održavanje specijaliziranih rješenja za upravljanje prostornim podacima, izradu funkcionalnih specifikacija i dizajna sustava. Poslodavac nudi priliku za učenje i razvoj u dinamičnom timu te stimulativno radno okruženje s mogućnostima napredovanja. Rok za prijavu je 18. studenog.

E.ON Digital Dialog traži Fullstack Developera(m/f/d) koji će raditi na implementaciji funkcionalnosti za podatkovno orijentirane web aplikacije u agilnom projektnom okruženju. Poslodavac nudi dinamičan i raznovrstan posao u energetskom sektoru, fleksibilno radno vrijeme i 24 dana godišnjeg odmora. Osigurani su i dodatni benefiti poput naknade za ručak i putne troškove, dodatnog zdravstvenog osiguranja i godišnjeg liječničkog pregleda, Multisport opcija te mogućnosti rada od kuće. Rok za prijavu je 25. studenog.

