U 18 godina otvorili su osam ureda, a nakon Nizozemske ciljaju na jačanje pozicije u SAD-u. Infinum nam je otkrio planove

Vodeća hrvatska tvrtka za dizajn i razvoj softvera Infinum ove godine slavi punoljetnost. Osnovani 2005. godine, do danas su se etablirali u tržišnog lidera koji posluje u šest država. Urede imaju u Zagrebu, Varaždinu, Ljubljani, Podgorici, Skoplju, Londonu i New Yorku, a nedavno su u Amsterdamu otvorili i osmi. Iz te je kompanije proizašla i tvrtka Productive, nastala kao Infinumov softver za vođenje agencije, te Porsche Digital Croatia, razvojni centar koji je u Zagrebu pokrenut s tvrtkom Porsche Digital, podružnicom njemačkog automobilskog diva

'Prema procjeni Europske komisije za 2022., Nizozemska je treća država u EU po digitalizaciji. Tijekom godina ostvarili smo razne suradnje s nizozemskim kompanijama i mnoge od njih naši su dugogodišnji partneri, primjerice Philips i Signify . To je jedan od razloga za otvaranje ureda - želimo im ponuditi još kvalitetniju suradnju i biti im na raspolaganju, ali i stvarati nove prilike na tom tržištu. Kao što smo vidjeli na primjeru otvaranja ureda u Londonu, lokalna prisutnost ključna je u postizanju tih ciljeva', pojašnjava nam Kovačević.

U razgovoru s potpredsjednikom za poslovni razvoj Infinuma Goranom Kovačevićem dotaknuli smo se nekoliko tema: prošle godine, planova u 2023., velikih projekata na kojima rade, tvrtki Productive i Porsche Digital Croatia, akvizicije makedonske tvrtke 3P Development, širenja na britansko, američko i nizozemsko tržište, ali i globalnih izazova IT sektora.

Nisu zanemarili ni regiju. Naime u prosincu 2021. godine Infinum je akvizirao makedonsku tvrtku 3P Development. Kovačević nam kaže da je ta akvizicija bila vrlo važna za njih jer su tako ojačali prisutnost u regiji. To je ujedno prva njihova akvizicija te vrste. 'Akvizicije su uz organski rast svakako dio strategije i razmatramo ih i na drugim tržištima ', najavljuje.

'Organski rastu britansko i američko tržište, a želimo ih dodatno ojačati. Prvenstveno smo fokusirani na rast u SAD-u , gdje imamo ured u New Yorku i opseg posla je sve veći, čime smo zadovoljni', kaže Kovačević, dodajući da će im jedan od prioriteta u narednom periodu upravo biti širenje na američko tržište.

Tvrdi da su prošle godine ostvarili rast prihoda od 24 posto, uz konsolidirane prihode od 23 milijuna eura , čime su, dodaje, ostvarili svoje ciljeve. Trenutno imaju više od 60 klijenata iz različitih industrija, od fintecha, zdravstva i mobility sektora do industrije zabave.

Infinum Academy na više lokacija u regiji

Trenutno zapošljavaju više od 400 zaposlenika i vanjskih suradnika. Kovačević kaže da izazovi prilikom zapošljavanja kvalificiranih ljudi uvijek postoje, no da je regija poznata po izuzetno talentiranom IT kadru.

'Zbog toga smo između ostalog pokrenuli Infinum Academy, što nam omogućuje prepoznavanje talenata već tijekom studija. Dobar dio studenata koji je završio našu Akademiju u pet godina njezina postojanja smo i zaposlili, a neki od njih danas su voditelji timova i direktori. I ove godine održat ćemo Akademiju, i to na više lokacija u regiji', najavljuje Kovačević.

'IT sektor će stagnirati ove godine'

Osvrnuli smo se i izazove u tehnološkom sektoru diljem svijeta uslijed masovnih otkaza i opreznijih investicija. Kovačević kaže da je američko tržište rada snažno pogođeno tim promjenama, a iako je Europa malo sporije reagirala, očekuje da će IT sektor u idućih šest do 12 mjeseci stagnirati, u najmanju ruku.

'Mnogi će vjerojatno biti suzdržani prilikom zapošljavanja, no to će najviše ovisiti o sposobnosti digitalnih agencija da pridobiju nove klijente i zadrže postojeće. Budžeti za razvoj digitalnih proizvoda i dalje postoje, osim što su ove godine možda nešto manji. Kompanije će i dalje morati investirati u digitalnu transformaciju ako žele ostati konkurentne na tržištu i poboljšavati svoje poslovanje. Što se tiče hrvatskog, odnosno tržišta jugoistočne Europe, vjerujem da će kao i uvijek biti ovisno o ekonomskim trendovima u Americi i Europi. Neki će se u tome bolje snaći i prepoznati nove prilike dok će nekima to pasti nešto teže', smatra.

Kovačević kaže da im je prioritet ove godine nastaviti s etabliranjem Infinuma kao stručnjaka u digitalnoj transformaciji.

'Način na koji surađujemo s klijentima evoluirao je tijekom godina te možemo reći da smo uistinu postigli nivo usluge koji može parirati konkurentima na globalnom tržištu. U 2023. ulazimo s jasnom vizijom, a to je da kombinacijom strateškog savjetovanja, dizajna i tehnologije unaprijedimo poslovanje naših klijenata. Ekonomski ciklusi su promjenjivi i dinamični, a sada imamo priliku dati našim klijentima dodatnu vrijednost partnerskom podrškom. Dodatno, plan nam je nastaviti širiti poslovanje, posebno na tržišta zapadne Europe i SAD-a. Otvaranje ureda u Amsterdamu dio je te strategije', kaže Kovačević.