Ime najnovijeg robotskog vozila iz NASA-e birat će učenici

Američki učenici birat će ime NASA-inog marsovskog rovera koji će istraživati površinu misterioznog Crvenog planeta u sklopu misije Mars 2020

NASA-ino robotsko vozilo koje agencija planira poslati na Crveni planet u skolopu misije Mars 2020 konačno dobija svoj konačni oblik. Ranije ovog mjeseca, konstruktori su mu dodali 'noge' i sustav od šest otpornih kotača, no sada je vrijeme za još jedan važni korak - njegovo ime.

Ove jeseni svemirska agencija pokrenut će kampanju 'Name the Rover' u kojem će sudjelovati učenici skupine 'K-12' (od vrtića do 12. razreda) iz SAD-a. Vozilu će trebati nadjenuti ime do srpnja 2020. kada je zakazano polijetanje za Mars.