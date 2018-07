I u LG-ju pripremaju sklopivi smartfon, evo kako će to izgledati

Patent odobren južnokorejskom proizvođaču u Sjedinjenim Drćavama prikazuje uređaj sa šarkom koja omogućuje horizontalno sklapanje na pola njegove duljine. Sklapat će se otprilike poput knjige

Zahtjev za patent kojeg je južnokorejski proizvođač 2017. godine predao u US Patent and Trademark Office uočili su u web odredištu Let's Go Digital. Prikazuje uređaj sa šarkom koja omogućuje horizontalno sklapanje na pola njegove duljine. Sklapat će se otprilike poput knjige.

Kamera će i dalje biti na stražnjem dijelu, slično kao kod preklopnih mobitela, kako ne bi morali potpuno otvarati mobitel svaki put kad poželimo fotografirati.

Prikazan je zaslon bez obruba koji će funkcionirati samo dok je mobitel rasklopljen, kako ne bi suvišno trošio bateriju. Uz to, tu su dvostruka antena te po dva mikrofona i zvučnika.