I Siri može prepoznati koja to pjesma svira na radiju. Pokazat ćemo vam kako

Kako prepoznati pjesmu pomoću Siri pomoću glasovnih naredbi

Kada u vašoj blizini svira pjesma koju želite identificirati, sve što trebate učiniti je reći: Hey Siri, what's the name of this song? ili Hey Siri, Shazam this song. Ako ova glasovna naredba ne radi, provjerite jesu li postavke Siri pravilno konfigurirane.

Nakon što Siri identificira pjesmu, trebali biste vidjeti naziv pjesme i izvođača koji se pojavljuju u skočnom gore. Kucnete li skočni prozor, otvorit ćete ga u aplikaciji Shazam, gdje možete prijeći prstom prema gore da biste vidjeli druge nedavne pjesme koje ste identificirali pomoću Siri i Shazam.

Kako prepoznati pjesmu putem Control Centera

Također možete koristiti brzu postavku za prepoznavanje glazbe u Control Centeru. Kako biste je aktivirali, otvorite Settings pa Control Center i zatim kucnite zeleni plus uz Music Recognition.

Sljedeći put kada se pjesma reproducira, prijeđite prstom prema dolje iz gornjeg desnog kuta početnog zaslona da biste ušli u Control Center, zatim kucnite Shazam. Shazam će početi slušati pjesmu i identificirat će je ako može. Dugi pritisak na Shazam u Control Centeru omogućit će vam pregled povijesti korištenja Shazama, piše Life Hacker.