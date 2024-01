I ruter ima rok trajanja: Evo kada biste ga i kako trebali nadograditi

Osim toga, sama starost obično znači prljavštinu i prašinu. Možete imati savršeno čistu kuću (ili drugo lokalno okruženje), ali tijekom godina prašina će pronaći svoj put do rutera i početi polako degradirati njegov hardver. Za razliku od većine drugog računalnog hardvera, Wi-Fi ruter većini ljudi nije na popisu predmeta koje treba rastaviti i očistiti.

Kao i sa svim tehnologijama, brojni čimbenici utječu na životni vijek rutera, poput toga koliko se dobro brinete o njemu, gdje ga držite, kakvo je njegovo radno opterećenje i više. Još jedan faktor odnosi se na to radi li s najnovijim Wi-Fi standardima. Nema smisla kupovati najnovije i najbolje prijenosno računalo s tehnologijom Wi-Fi 6E ako je vaš Wi-Fi usmjerivač zaglavio s Wi-Fi 5. Jednostavno neće moći isporučiti Wi-Fi brzine koje očekujete .

Ne postoji određeni rok trajanja za rutere, no zbog napretka tehnologije i novih standarda vrijeme za nadogradnju obično nastupa nakon pet do deset godina.

Bilo to zbog zamora uslijed trošenja, bilo zbog zaostajanja za najnovijim Wi-Fi standardima, i ove uređaje treba povremeno nadograditi. Veliko je pitanje, doduše, kada? Kako znati da trebate nadograditi svoj ruter? Koliko dugo on uopće traje?

Kada biste trebali nadograditi ruter?

Postoji nekoliko jasnih znakova da biste trebali nadograditi ruter, uz gore spomenut vremenski okvir u kojem se očekuje da će dobro raditi. O nadogradnji se isplati razmišljati u sljedećim situacijama:

Imate usmjerivač deset ili više godina . Postoji velika vjerojatnost da više ne koristi najnovije Wi-Fi standarde , što će izravno utjecati na Wi-Fi brzinu i sigurnost.

. Postoji velika vjerojatnost da , što će izravno utjecati na Wi-Fi brzinu i sigurnost. Počinjete primjećivati niže brzine Wi-Fi mreže, probleme s povezivanjem itd. Također možda opažate da ponovno pokretanje rutera samo privremeno rješava ove probleme umjesto da ih potpuno otkloni.

Primijetili ste da je Wi-Fi ruter vruć na dodir. Usmjerivači mogu raditi topli, posebno kada su pod značajnim opterećenjem, ali bi se potom trebali ohladiti. Ako je vaš ruter stalno vruć, možda je vrijeme za njegovu promjenu.

Ruter više ne prima ažuriranje firmvera, što znači da je njegovo razdoblje podrške završilo i više neće dobiti ispravke grešaka, sigurnosne zakrpe i tako dalje.

Zamjena usmjerivača pružatelja internetskih usluga. Prebacivanje s ISP rutera na usmjerivač kupljen u trgovini (kao što su Linksys, Netgear, Asus itd.) dolazi s nizom prednosti. Ne samo da ćete postati vlasnikom hardvera koji kupujete, već ćete imati potpunu kontrolu nad njim.

Trebate li nadograditi usmjerivač kada se pokrenu novi Wi-Fi standardi?

Jednom riječju, ne. Barem ne odmah, a za to postoji nekoliko razloga.

Prvo, kada se lansira novi Wi-Fi standard, potrebne su godine da on dođe do proizvodnje. Naprimjer, Wi-Fi 6E lansiran je 2020. godine, no tek 2022. većina proizvođača (usmjerivača i drugog hardvera) počela je koristiti taj standard. Kad Wi-Fi 7 napokon izađe (očekuje se 2024.), trebat će najmanje godinu dana da uređaji počnu koristiti novi standard, tako da nema potrebe žuriti se s nadogradnjom.

Zašto nadograditi ruter? Evo vam pet razloga

Unatoč onome što je upravo izneseno, dobar razlog za nadogradnju je riješiti se starog usmjerivača u korist sjajnog novog koji koristi najnovije Wi-Fi standarde. Jedina caka je u tome što to ne morate odmah napraviti. Ako koristite stari usmjerivač, dakle onaj koji ne koristi ni trenutni standard, možda nije loša ideja nadograditi ga. Naprimjer, ako usmjerivač može koristiti samo Wi-Fi 5 (802.11ac), isplati se nadograditi ga na onaj koji koristi Wi-Fi 6E (802.11ax-2021).

Ovo su još neki razlozi za nadogradnju:

Mrežne performanse: Noviji ruteri trebali bi pružiti bolje mrežne performanse. Ne radi se samo o mogućnosti korištenja novog Wi-Fi standarda; sav hardver u novom usmjerivaču bit će nadograđen i isporučivat će bolji Wi-Fi, brže obrađivati podatke, rukovati s više uređaja i tako dalje.

Sigurnost: Noviji ruteri često dolaze s poboljšanim sigurnosnim značajkama i boljim alatima za upravljanje mrežom. Ako je vaš trenutni usmjerivač zastario u ovim područjima, nadogradnja može pružiti bolje performanse i sigurnost. Naprimjer, novi usmjerivač vjerojatno će podržavati WPA3, najnoviji Wi-Fi sigurnosni standard.

Pouzdanost: Novi ruteri često su pouzdaniji i manje skloni problemima, poput nasumičnog prekida veze ili potrebe za čestim ponovnim pokretanjem. Kada vaš stari Wi-Fi usmjerivač ne može održavati ispravnu vezu, nadogradite ga i osjećat ćete se kao da ste zakoračili u budućnost.

Kompatibilnost: Stari usmjerivač možda nema ono što je potrebno za rukovanje gigabitnim Ethernetom, što će vam ograničiti Wi-Fi brzinu.

Otpornost i u budućnosti: Kao što je navedeno, Wi-Fi standardima treba neko vrijeme da se uvedu, a to se također odnosi na uređaje. Nadogradnja starog rutera zaštitit će vas od promjena dug niz godina, osobito s obzirom na to koliko dugo ti uređaji traju, naglašava Makeuseof.