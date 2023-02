Microsoft i Google počeli su utrku u umjetnoj inteligenciji: Što to znači za internet?

Dok Microsoft integracijom ChatGPT-a obećava napredne funkcije koje će 'promijeniti paradigmu' interneta, Google najavljuje poboljšane usluge i podsjeća da već odavno koristi umjetnu inteligenciju. Što to znači za sve nas i hoće li se internet zbilja promijeniti? Pitali smo hrvatske stručnjake

'Kako god okrenuli, jedna stvar je sigurna', komentirao je sigurnosni stručnjak Lucijan Carić, 'a to je da se prije svega radi o hypeu. Obje kompanije žele privući pažnju na sebe i svoje usluge, a prilično je ambiciozno očekivati to da će umjetna inteligencija odjednom okrenuti informatiku naglavačke.'

Microsoft je 7. veljače predstavio plodove velike investicije u kompaniju OpenAI, prezentirajući alate koji će integracijom u postojeće proizvode promijeniti način na koji koristimo internet. S jedne se strane nalazi mnogima zanemariv pretraživač Bing, koji zahvaljujući novim značajkama puno više podsjeća na popularni chatbot, a na drugoj strani, sudeći prema događaju Live From Paris, imamo već postojeće usluge koje se produbljuju zahvaljujući naprednom mašinskom učenju.

'Također mislim da se upadljivo zaboravlja na važno pitanje primjene takvih tehnologija, a to je tko će snositi odgovornost za one stvari koje neminovno odu u pogrešnom smjeru', zaključio je Carić.

'Možda će to dovesti do nekih promjena, ali ne vjerujem da se radi o univerzalnom i sveobuhvatnom rješenju, kako ga neki predstavljaju. Riječ je o tehnologijama koje ne postoje od jučer. Jedina razlika je u tome što su sada postale dostupne javnosti i što su trenutno vrlo, vrlo popularne.'

Sustavi umjetne inteligencije poput ChatGPT-a imaju dokumentiranu tendenciju nuđenja lažnih informacija kao potvrđenih činjenica. Preda stručnjaci već godinama aktivno obraćaju pažnju na ovaj problem, od izlaska ChatGPT-a na internetu postoje mnogobrojni primjeri grešaka generiranih umjetnom inteligencijom - od chatbota koji fabriciraju dijelove biografija stvarnih ljudi, preko izmišljanja akademskih radova, do nuđenja opasnih zdravstvenih savjeta.

Ovakav oblik 'gluposti' umjetne inteligencije već sad predstavlja problem. Uspon chatbotova privukao je pažnju javnosti na njega, no Google godinama koristi umjetnu inteligenciju za sažimanje web stranica, čime je doveo do nastanka grešaka visoke razine - poput odgovora na pitanje 'dobio sam moždani udar, što sad? sa savjetom 'držite osobu pribijenu na pod kako biste smanjili neželjeno micanje' - a to je sasvim suprotno od onog što treba napraviti.

Microsoft je ove probleme spomenuo tijekom prezentacije novih značajki, naglasivši da se radi jako puno kako bi se korisnici zaštitili od rizika pristranosti ili jailbreakinga umjetne inteligencije te na zaobilaženju blokada i uklanjanju štetnog sadržaja. Voditeljica odjela za umjetnu inteligenciju u Azureu, Sarah Bird, navodi da je kompanija išla 'dalje nego ikad kako bi razvila pristupe, mjerenja i metode za smanjenje rizika'. To znači da se kompanija sprema za greške koje će stvarati njezini sustavi.