Hvata vas nostalgija? Isprobajte stare operativne sustave unutar vašeg internetskog preglednika

Proživite najljepše trenutke uz internetske emulatore koji će sustave poput MS DOS-a 5.0 i Classic Macintosha oživjeti unutar sigurnosti vašeg omiljenog preglednika

Svega dvije godine nakon predstavljanja prvog Macintosha, Apple je izbacio njegovog nasljednika: Macintosh Plus.

Macintosh Plus se prodavao po astronomskoj cijeni od 2600 dolara, dolazio je s 1 MB RAM-a i podrškom za do 4 MB, mogao je imati do sedam periferija te je čitao diskete do 800 KB zapremnine. Emulator dolazi sa tri aplikacije: Risk, Cannon Fodder i Shufflepuck.

Windows 3.1 je na police sletio 1992. te je zamijenio izvorni Windows 3.0. Unatoč sličnom imenu, novi OS je ponudio hrpu noviteta, uključujući TrueType sustav fontova. Najpoznatiji fontovi uključuju - Arial, Courier New i Times New Roman.

Ostale značajke uključuju drag-and-drop ikone, podršku za miš unutar MS-DOS aplikacija i konačno - aplikaciju Program Manager. Sustav je teoretski mogao podržati do 4 GB RAM-a, no u praksi je radio sa do 256 MB. Windows 3.1 zamijenili su Windows 95, no podrška za njega trajala je sve do 2008.

U pregledniku ćete unutar Windowsa 3.1 moći zaigrati klasike poput Minesweepera i Solitairea, kao i raditi u programima poput Writea i Paintbrusha.