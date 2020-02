Huawei FreeBuds 3: Sestre blizanke AirPodsa s poništavanjem buke

Huaweijeve bežične slušalice svidjet će vam se ako ne volite slušalice koje morate nagurati u uho kako bi bili sigurni da vam neće ispasti dok se, recimo, vozite javnim prijevozom ili hodate ulicom

Djeluje kao da bi mogao izdržati pad ili dva, ali možete se kladiti kako ćete ga začas umastiti prstima, bez obzira koliko vam ruke bile čiste, kao i da neće proći puno vremena prije no što se počnu pojavljivati ogrebotine.

Na donjem dijelu kućišta je utor za punjenje kabelom USB-C. Ali, poželite ga puniti bežično to je također moguće, iako će vam za to trebati nešto više vremena. No, o tome više kasnije.

S lijeve strane je jedva primjetno dugme koje služi za uparivanje slušalica s pametnim telefonom s operativnim sustavom Android.

Nakon što otvorite poklopac - što će trebati učiniti ne samo kako bi došli do slušalica, već i kako bi se povezali s pratećom aplikacijom AI Life - osim samih slušalica vidjet ćete i LED lampicu koja pokazuje stanje popunjenosti baterije. Slušalice u za njih predviđenom utoru u kućištu drže magneti, tako da ne mogu tek tako ispasti.

I kućište i slušalice su elegantno dizajnirani, s naglaskom na nenametljivi minimalistički pristup koji kombinira crvenu i crnu boju, uz metalni završetak oblog donjeg dijela slušalica kao jedini izuzetak. I da, neodoljivo podsjećaju na Appleove bežične slušalice AirPods.