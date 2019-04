Hrvatski znanstvenik predviđa: Umjetna inteligencija moći će pisati sažetke znanstvenih radova

Futurolozi već neko vrijeme upozoravaju kako će inteligentni strojevi u budućnosti velikim dijelom obavljati poslove u nizu profesija, uključujući i novinarsku, a da takva predviđanja nisu puka znanstvena fantastika, pokazuje i studija tima pod vodstvom poznatog hrvatskog znanstvenika prof. Marina Soljačića s Massachusetts Institute of Technology (MIT), piše u petak Jutarnji list

U studiji objavljenoj u novom broju časopisa Transactions of the Association for Computational Linguistics Soljačić i njegovi suradnici, Rumen Dangovski i Li Jing, Preslav Nakov te znanstveni novinar Mićo Tatalović napravili su novu vrstu neuronske mreže koja može čitati sažetke znanstvenih radova i zatim ih ukratko opisati u nekoliko rečenica. Drugim riječima, znanstvenici su razvili poseban oblik umjetne inteligencije koji obavlja dio posla znanstvenog novinara, navodi dnevnik.

'Ovaj je članak posljednji u nizu serije naših radova o novoj vrsti neuronskih mreža koje su inspirirane određenim matematičkim objektima koji se relativno često koriste u fizici, ali u kompjuterskoj znanosti nisu baš česti. Prednost korištenja tih specifičnih matematičkih objekata dolazi do izražaja pogotovo kod neuronskih mreža koje trebaju dugo pamtiti informacije te izvoditi inteligentne zaključke iz podataka koji su međusobno prilično razdvojeni, ili u prostoru i/ili u vremenu', rekao je za Jutarnji list Marin Soljačić, redoviti profesor na MIT-u.

Pojasnio je i kako je došlo do suradnje s Riječaninom Mićom Tatalovićem, bivšim urednikom u New Scientistu i Natureu te aktualnim predsjednikom Britanskog udruženja znanstvenih pisaca.