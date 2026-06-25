Hrvatski Telekom predstavio pobjedničke radove 'AIMO! stvarati i navijati uz AI' natječaja

Na novootvorenoj izložbi u organizaciji Hrvatskog Telekoma predstavljeni su izabrani AI radovi s tematikom nogometne groznice i navijačkog duha. Kreativni natječaj 'AIMO! stvarati i navijati uz AI', koji je HT pokrenuo povodom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine okupio je autore, kreativce, ljubitelje nogometa i digitalne entuzijaste da uz pomoć umjetne inteligencije prikažu emociju navijanja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju

Ljetne večeri u Zagrebu oplemenjene su još jednom zanimljivom izložbom koja, za razliku od mnogih drugih, objedinjuje navijački duh i nogometnu groznicu uz pomoć modernih alata umjetne inteligencije. U prostorima Zen Contemporary Art Gallery uzvanike, medije i zaljubljenike u nove tehnologije privukli su najbolji kreativni radovi kreativnog natjecanja koje objedinjuje sve o čemu ljubitelji nogometa ovih dana razmišljaju - navijanje, Svjetski kup i ljubav prema sportu. Čak 1379 radova predano je u sklopu natječaja 'AIMO! stvarati i navijati uz AI'. Autori su kreativno koristili razne alate temeljene na umjetnoj inteligenciji te su kroz video i vizualne radove predstavili vlastitu interpretaciju emocije navijanja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Stručni žiri je među pristiglim radova odabrao deset finalista, a potom i tri najbolja rada. Uz odluku stručnog žirija, dodijeljena je i posebna nagrada gdje je publika glasovima na službenom Instagram profilu Hrvatskog Telekoma odabrala svog favorita.

Prva nagrada stručnog žirija u iznosu od 7.000 eura pripala je radu u kojem Petar 'profesionalni' ornitolog uz pomoć AI alata prevodi ono što nam galebovi 'izbornici' zapravo žele reći. Drugu nagradu u iznosu od 4.000 eura osvojio je video uradak u kojem se prikazuje napeto iščekivanje te slavlje i erupcija emocija nakon postignutog pogotka. Treću nagradu vrijednu 2.000 eura osvojio je video u kojemu pratimo dječaka koji u digitaliziranom svijetu, zahvaljujući emocijama koje nogomet budi, ponovo ujedinjuje i povezuje ljude. Nagradu publike, također u iznosu od 2.000 eura, osvojio je rad koji prikazuje dječaka Marka koji sanja da jednog dana zaigra za reprezentaciju Hrvatske.



Pobjednički radovi istaknuli su se kreativnošću, originalnošću ideje, kvalitetom izvedbe te inovativnim korištenjem alata umjetne inteligencije te su odražavali navijačku strast prema nogometu. 'Natječaj je jasno pokazao koliko talenta, maštovitosti i inovativnih pristupa postoji među domaćim autorima. Drago mi je što smo ovim projektom stvorili platformu koja povezuje nogomet i tehnologiju te dali autorima priliku da predstave svoje ideje. Odaziv je nadmašio sva očekivanja, a pristigli radovi su originalni i osobni te potvrđuju kako umjetna inteligencija može biti snažan alat za kreativno izražavanje', izjavio je Igor Vukasović, direktor Korporativnih komunikacija Hrvatskog Telekoma. Natječaj 'AIMO! stvarati i navijati uz AI' dio je aktivnosti Hrvatskog Telekoma usmjerenih na približavanje umjetne inteligencije široj javnosti te poticanje kreativnog i odgovornog korištenja novih tehnologija. Projekt je kroz edukativne sadržaje i kreativni izazov pokazao kako AI može otvoriti nove mogućnosti za razvoj ideja, stvaralaštvo i produkciju sadržaja.

Najbolji radovi deset finalista predstavljeni su sinoć i na posebnoj izložbi u Zen Contemporary Art Gallery, te će biti prikazani i na digitalnim platformama Hrvatskog Telekoma.

Stručni žiri natječaja činili su: Branka Bajt (Hrvatski Telekom), Davor Bruketa (Bruketa&), Ante Cicvarić (Hrvatski nogometni savez), Damir Ciglar (Imago Ogilvy), Filip Filković Philatz (More-Magnets) te Frankica Mitrović Mihić (Zen Contemporary Art Gallery).

