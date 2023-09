Hrvatski Smart Sense se širi: Njihovi IoT uređaji bit će dostupni u 26 europskih zemalja

Suradnja s Alsom podrazumijeva distribuciju Sensees mjernih stanica za praćenje kvalitete vanjskog zraka i okolišnih parametara te My Sensees senzora kvalitete unutarnjeg zraka i to na području Europske Unije i Velike Britanije.

Oba uređaja dio su Sensees sustava koji se sastoji od Clouda na kojem se prikupljaju i analiziraju podaci te web i mobilne aplikacije kompatibilne s Android i IoS sustavom, kroz koje je mjerenjima, personaliziranim izvješćima i savjetima moguće pristupiti u stvarnom vremenu. U sklopu suradnje s Alsom, My Sensees senzor integriran je s Also All Things Talk IoT platformom te su podaci prikupljeni senzorom dostupni korisnicima Also platforme i kroz taj kanal.