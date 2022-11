Honor je predstavio dva nova pametna telefona - preklopni flagship Honor Magic Vs i Honor 80

Honor Magic Vs u prvi kadar stavlja novu vrstu preklopnog zaslona i mogućnost dinamičnog rada

Šarka je izrađena od materijala koji se koriste u zrakoplovnoj industriji i navodno može izdržati više od 400 tisuća otvaranja, što znači više od deset godina korištenja i više od 100 otvaranja i zatvaranja dnevno. HONOR Magic Vs dolazi sa 6,45-inčnim zaslonom kad je preklopljen, s omjerom širine i visine 21:9 i omjerom zaslona i tijela od 90%. Kada je rasklopljen, Honor Magic Vs ima unutarnji zaslon od 7,9 inča.

Honor Magic Vs ima simetričan dizajn uz simetričan zaslon bez razmaka i vidljivog nabora. Kako bi uređaj bio što tanji, Honor Magic Vs opremljen je super laganom šarkom, izrađenom posebnom tehnologijom lijevanja u jednom komadu koja drastično smanjuje broj komponenti potporne strukture korištene u šarci s 92 na 4, zadržavajući pritom njezinu izdržljivost i čvrstoću, pišu iz Honora.

Honor je predstavio dva uređaja – Honor Magic Vs i Honor 80. Honor Magic Vs debeo je 12,9 mm kada je sklopljen i teži 261 g , što ovaj preklopni telefon čini trenutno najtanjim u segmentu. Mobilni je uređaj također opremljen baterijom od 5000 mAh.

Honor Magic Vs podržava 100% DCI-P3 raspon boja i isporučuje do 1,07 milijardi boja uz brzinu osvježavanja zaslona do 120 Hz. Honor Magic koristi funkciju Dynamic Dimming koja podešavanjem svjetline zaslona osigurava poboljšani kontrast u mraku, a nudi i potpuno novu značajku – Circadian Night Display koja smanjuje negativne učinke plave svjetlosti.