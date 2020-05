Google Meet je najnoviji proizvod kojim kompanija planira konkurirati tuđim proizvodima - ovog puta u obliku videokonferencijske aplikacije koja stiže u Gmail

Google je ubrzao nedavnu integraciju aplikacije za videokonferencije Meet u Gmail. Štoviše, prema izvješću The Vergea, neki korisnici su već počeli primati poveznice za pokretanje Meeta na lijevom dijelu sučelja Gmaila. Podsjetimo, Googleov odgovor Zoomu prvotno je bio dostupan samo putem G Suitea, no uskoro će postati dostupan svima, omogućivši konferencije sa do sto ljudi odjednom i bez ograničenog trajanja.

Razlog zbog kojeg Google agresivno promovira Meet je potencijalna bitka sa Zoomom koji se stjecajem okolnosti i globalne situacije popeo na sam vrh top lista svih koji dane moraju provoditi u kućama i udaljeni od najbližih. Meet korisnike planira 'preobratiti' poboljšanim sigurnosnim značajkama, no njegov problem je što za pristup razgovoru nije samo potreban klik na poveznicu, već i aktivni Google profil. Ako vas domaćin okupljanja nije pozvao, morat ćete stati u virtualnu čekaonicu prije nego što dobijete 'zeleno svjetlo' za ulazak.