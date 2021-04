Google širi program za prepoznavanje potresa; na listi još dvije zemlje

Američki tehnološki div odlučio je proširiti sustav za prepoznavanje potresa temeljen na Androidu. U testiranju od sad također sudjeluju Novi Zeland i Grčka

Google proširuje svoj sustav za prepoznavanje potresa, nastojanje u sklopu kojeg kompanija nastoji pokriti područja gdje nema puno seizmometara i sustava za rano obavještavanje. Program koji je prvotno pokrenut na području Kalifornije od danas uključuje Grčku i Novi Zeland.

Ovo je, prenosi Verge, novi korak za Google - kompanija po prvi put nadgleda sve od prepoznavanja zemljotresa do upozoravanja ljudi i to zahvaljujući Android uređajima koji zahvaljujući osjetljivom akcelerometru mogu prepoznati prve valove potresa. Google će nakon toga analizirati podatke iz telefona i, ukoliko je došlo do potresa, poslati upozorenje korisnicima na ugroženom području. Korisnici telefona će upozorenja dobiti automatski osim ako ne uslugu ne odluče isključiti.