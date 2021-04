Firefox vam se usporio? Vratite ga u život uz ove trikove

Ako vaš Mozillin pretraživač u nekom trenu počne zastajkivati, postoji nekolko potencijalnih uzroka koje je, na sreću, moguće savladati

Prije nego što se bacimo na spašavanje vašeg omiljenog preglednika, molimo da provjerite imate li instaliranu najnoviju verziju odlaskom u izbornik Help > About Firefox. Najnovija verzija Firefoxa zajamčit će da privremeni bugovi ne uzrokuju poteškoće s brzinom rada.

Jedan od najboljih načina nadogradnje je - jednostavno gašenje aplikacije i ponovno pokretanje. Ako imate laptop i nekoliko dana niste ugasili Firefox, moguće je da ste u međuvremenu dobili neku nadogradnju koju niste instalirali. Kako biste riješili ovaj problem, jednostavno ugasite aplikaciju i ponovno ju pokrenite. Nakon toga, za svaki slučaj, opet pokrenite računalo.

Nakon što ste sve ovo napravili, provjerite je li problem riješen. Ako nije, bacite pogled na listu najčešćih simptoma.

Firefox se jako sporo učitava

Nakon što Firefox koristite jako dugo, mogu se pojaviti naznake usporavanja. Da biste ubrzali pokretanje aplikacije, kliknite na tipku menija u gornjem desnom kutu Firefoxa i birajte Options. Ako želite brže do izbornika, u traku za pretragu upišite about:preferences. U izborniku maknite kvačicu sa stavke Always check if Firefox is your default browser i nakon toga Firefox bi se trebao pokretati bar malo brže.

Nakon toga na vrhu liste maknite kvačicu sa rubrike za brzi povratak otvorenih kartica, odnosno Restore previous session. Ovo će zaustaviti Firefox prije nego što počne učitavati kartice koje ste zadnji put ostavili otvorenima, objašnjava Makeuseof.

Konačno, birajte karticu Home i pod Windows and Tabs birajte Blank Page, odnosno praznu stranicu. Umjesto da učita web stranicu koja piše u rubrici, Firefox će vam pri otvaranju prve kartice ponuditi prazni tab i time smanjiti potrebu za daljnjim učitavanjem.