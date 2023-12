Google prelomio: Rezultati otkrili je li uspješniji film 'Barbie' ili 'Oppenheimer'

Najguglanije slavne osobe preminule u 2023. su Matthew Perry, Tina Turner i Sinead O'Connor, a rat u Gazi, tragična podmornička misija na Titanik i potres u Turskoj najtraženije vijesti. Yoasobi'sov 'Idol' je prva na listi najpretraživanijih pjesama na kojoj slijede 'Try That In A Small Town' Jasona Aldeana i 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' Shakire i Bizarrapa.

Bibimbap, korejsko jelo od riže, napretraživaniji je recept, a sportski tim Inter Miami u kojem igra argentinska nogometna zvijezda Lionel Messi. Obilježavajući 25 godina pokretanja tražilice, Google je također objavio i najpretraživanije pojmove svih vremena u različitim kategorijama.

Od 2004., kada su podaci prvi put postali globalno dostupni, najguglaniji osvajač Grammyja je Beyonce, sportaš portugalski nogometni as Cristiano Ronaldo, a film 'Harry Potter'.