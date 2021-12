Google Maps opet ima novosti, a ove opcije olakšat će mnogima mrsku aktivnost

Aplikacija za digitalnu navigaciju dobila je nekoliko dobrodošlih dodataka koji će olakšati dane u kojima hrpa ljudi visi u dućanima te kupuje poklone za prijatelje i obitelj

Provjerite kolika je gužva

Google je dodao novu značajku Google Mapsima koja nudi informacije o gužvi u određenom lokalu. Prije ste morali tražiti lokaciju kako biste vidjeli koliko je ljudi tamo u pravom vremenu, no sad postoji funkcija Area Busyness, pomoću koje možete vidjeti cijelu mapu i samim time provjeriti gdje je najveća gužva, piše Cnet.

Značajku aktivirate tako da otvorite Google Maps i pronađete neko šire područje, npr. trg ili šetnicu uz rijeku - trebali biste automatski vidjeti kolika je tamo gužva, direktno na mapi. Google Maps će napisati nešto kao Busy Area ako je na tom mjestu puno ljudi, a ako kliknete za više detalja, vidjet ćete detaljniji opis kao As busy as it gets, odnosno 'maksimalna gužva'.

Podijelite vašu lokaciju uz Google Maps

Za dijeljenje lokacije unutar same aplikacije sve što trebate napraviti je pokrenuti Maps i stisnuti prstom na vašu korisničku ikonicu u gornjem desnom kutu te birati dijeljenje lokacije, odnosno Location sharing.

Birajte Share location kako biste podijelili lokaciju, kontakt i koliko dugo s tom osobom želite dijeliti lokaciju. Nakon toga pritisnite na Share i Google Maps će lokaciju poslati svim odabranim primateljima. Ako pak želite vidjeti tuđu lokaciju, birajte njegovu ikonicu na vrhu prozora i zatražite dozvolu za dijeljenjem pritiskom na Request.