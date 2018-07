Google kalendar će od sad odbijati pozive na sastanak ako niste slobodni

Slično poput značajke Vacation Responder u Gmailu, Out of Office omogućava automatsko odbijanje predloženog termina za sastanak ukoliko u to vrijeme niste na raspolaganju

U Google kalendar dodana je nova značajka Out of Office. Slično poput značajke Vacation Responder u Gmailu, koja automatski šalje odgovore dok vi niste za računalom, Out of Office omogućava automatsko odbijanje predloženog termina za sastanak ukoliko u to vrijeme niste na raspolaganju.