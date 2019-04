Google Chrome vam troši svu računalnu memoriju? Evo kako ga možete obuzdati

Ako odlučite imalo vremena potrošiti na istraživanje hardverskih zahtjeva za popularne preglednike, otkrit ćete da Chrome troši najviše memorije od svih

Zbog čega Chrome troši najviše memorije od svih konkurentskih preglednika i možemo li išta napraviti da ga dovedemo u red? Ako ste ovo pitanje postavili prije nekoliko godina, odgovor na ovo pitanje bio bi potvrdan, no nakon hrpe preinaka i nadogradnji, ovaj preglednik je uspješno smanjio sveukupnu potrošnju memorije te se trenutno nalazi na 'zlatnoj sredini' popularnih preglednika. Drugim riječima, on i dalje troši puno memorije, no to nipošto ne radi cijelo vrijeme.

Google Chrome, konkretno, troši manje memorije od Firefoxa i Safarija, odnosno više od Edgea i Opere.

Sve ovo napravljeno je zbog održavanja brzine. Google Chrome je bez dvojbe jedan od bržih preglednika na tržištu, no za visoke performanse on mora imati puno dostupne memorije.