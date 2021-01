Gdje je Jack Ma? Milijardera koji stoji iza Alibabe u javnosti nema već dva mjeseca

Kineski milijarder i tehnološki mogul Jack Ma navodno je nestao, pišu izvori. Šef grupa Alibaba i Ant u javnost nije izlazio već dva mjeseca, a njegovo odsustvo navodno je povezano s Maovim kritiziranjem tamošnjih institucija - poglavito kineskih državnih banaka

Nestanak iz TV emisije

Ma je sudjelovao i u afričkom reality showu 'Africa's Business Heroes' gdje je nastupio kao jedan od sudaca, tvrdi Financial Times. Razlog zbog kojeg je kineski milijarder nestao iz emisije nije poznat, no Alibaba navodi da se posljednje epizode u kojima je on snimljen ne mogu emitirati zato jer je 'došlo do konflikta u programskoj šemi'. Nakon što su novinari pitali gdje se Ma nalazi, predstavnici kompanije odbili su dati odgovor.

Ma je donedavno bio najbogatiji čovjek Kine sa sveukupnim kapitalom većim od 60 milijardi dolara, no ta vrijednost je pala za 12 milijardi nakon uvođenja novih regulativa i povećanog vladinog pritiska na financijsko-tehnološku industriju. Ma trenutno vrijedi 50.6 milijardi dolara, što ga prema Bloombergu čini četvrtim najbogatijim čovjekom Kine.

Guo Wengui, poslovni čovjek koji je iz Kine pobjegao 2014. te koji sam sebe prozvao žviždačem koji razotkriva korpciju državi kaže da će Ma završiti u zatvoru ili biti ubijen zato jer država želi preuzeti kontrolu nad njegovim poslovnim carstvom.

Kineska je vlada prošlog tjedna naredila da Ant Grupa koja je vlasnik Alipayja, najveće digitalne platne platforme u Kini, smanji opseg operacija zbog zabrinutosti vezane uz 'nepravilno vođenje kompanije'.