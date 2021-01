Google pod pritiskom: zaposlenici objavili planove za osnivanje radničkog sindikata

Preko 200 zaposlenika tehnološkog giganta ispunili su pristupnice za radnički sindikat Alphabet Workers Union. Njihov je cilj poštena plaća bez straha od zlostavljanja

Preko 200 zaposlenika tehnološkog diva Google osnovalo je radnički sindikat. Osnivanje radničke organizacije dolazi u jeku navodnog višegodišnjeg zlostavljanja pravila i manjka regulacije unutar kompanije koja, prema osnivačima, već godinama diskriminira zaposlenike, pogotovo one koji odluče prigovoriti. Moć u rukama velikih kompanija tako je potakla i pokretanje ove jedinstvene organizacije koja, za razliku od drugih sindikata u SAD-u, planira funkcionirati nezavisno od Nacionalnog odbora za radne odnose, piše Guardian.

Alphabet Workers Union (Alphabet je Googlevoa matična kompanija) žele poštene plaće i kraj zlostavljanju, osvetoljublju i diskriminaciji.

'Naš temelj su višegodišnja nastojanaj stvaranja formalne strukture za radnike' izjavili su vođe sindikata u razgovoru s New York Timesom. Trenutno ih ima 266 te podržavaju sve Alphabetove zaposlenike u Kanadi i SAD-u, uključujući vanjske suradnike koji u Googleu već godinama čine vrlo velik postotak zaposlenih. 'Manjinski sindikat' ove vrste, zbog zaobilaženja Nacionalnog odbora za radne odnose neće imati opcije kao 'veći' sindikati, što znači da neće moći ići u kolektivne pregovore, no dobra strana je što će kao članove moći imati vanjske suradnike koji, kao što smo naglasili, zauzimaju velik postotak u Alphabetovoj kompaniji. Svi članovi sindikata potpisali su pristupnice za pridruživanje organizaciji Communications Workers of America.