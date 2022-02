Novi Samsung Galaxy uskoro stiže: Pet stvari za koje očekujemo da ćemo ih vidjeti

Nadolazeća serija mobilnih uređaja Samsunga premijerno će biti prikazana 9. veljače, stoga smo skupili sve najsočnije glasine vezane uz njihove najistaknutije značajke

Najnoviji predstavnici serije Galaxy samo što nisu najavljeni. Ove bismo godine, za razliku od prijašnjih, mogli naići na zanimljiv zaokret koji uključuje odlazak jednog od omiljenih Samsungovih smartfona po cijenu 'kanibaliziranja' vlastite prodaje.

Velik pozdrav Noteu

Priča o preinaci linije proizvoda ne dolazi kao preveliko iznenađenje. Prošlogodišnji S1 dobio je podršku za S-Pen, uz naznake da bi S22 Ultra, njihov sljedeći premijski uređaj, mogao sve više sličiti na Note. Najnovije glasine o smartfonu također potvrđuju spajanje značajki Notea s onima Galaxyja, uz najave o najvećem ekranu dosad i, konačno, rupici u koju ćemo digitalnu olovku na koncu moći i spremiti.

Razlog za to što je Samsung skoro stopostotno napustio Note leži u miješanju značajki najmoćnijeg Galaxyja S i Notea. Da su oba proizvoda ostala na tržištu, bili bi previše slični, zbunili bi kupce te na koncu uzrokovali to da ljudi ne kupuju jednog na štetu drugog. Ovako imamo najskuplji Note sa silosom za S Pen, masivnim ekranom te hardverom i softverom kojima će sve to moći podržati.