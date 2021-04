[FOTO/VIDEO] Odgođen prvi let mini helikoptera na Marsu! NASA ima tehničkih problema, a novi datum je 14. travnja

NASA je odgodila prvi let minijaturnog helikoptera Ingenuity na drugom planetu zbog tehničkih problema, objavila je u subotu američka svemirska agencija NASA

Svemirska agencija rekla je da je "helikopter siguran te da je poslao podatke natrag na Zemlju". Tim provjerava podatke kako bi dijagnosticirao problem i odredio novi datum testa uz punu brzinu rotacije.

Tijekom probnog leta helikopter težak oko 1.8 kilograma letjet će do visine od oko tri metra, ostati na jednom mjestu 30 sekundi, a zatim se vratiti na površinu Marsa, a bio bi to prvi let neke letjelice na drugom planetu.