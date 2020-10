[FOTO/VIDEO] Iza revolucionarnog stola Wingo, koji traže hoteli, restorani i kafići, krije se narodna mudrost: Kad su vam noge tople, toplo je i ostatku tijela, kaže nagrađivana inovatorica

Krajem rujna u organizaciji Buga i Hrvatskog Telekoma održano je natjecanje poslovnih ideja Idea Knockout. Svoje proizvode, usluge i poslovne modele predstavilo je 17 startupa iz Hrvatske, Crne Gore te BiH, a stručni žiri izabrao je tri najbolja projekta. Među njima našao se i Wingo, stol s integriranim grijanjem u postolju, prvi takav u svijetu koji radi na principu konduktivnog prijenosa energije

Ovaj stol štedi do deset puta više energije nego postojeće električne grijalice, a ekološki je puno prihvatljiviji od plinskih grijalica jer ne stvara ugljični dioksid. Wingo je u međuvremenu osvojio i zlatnu medalju na netom održanom međunarodnom sajmu inovacija Arca 2020 , a predstavit će se i na nadolazećem Bug Future Showu 2021.

'Wingo je stol s integriranim grijanjem u postolju, prvi takav u svijetu. Koristi kondukcijski oblik prenošenja energije i time znatno smanjuje njezinu disipaciju, pri čemu troši i do deset puta manje energije nego slična postojeća rješenja', objašnjava Vučković, nudeći usporedbu:

'Električna grijalica, koja troši 2000 vata struje, pritom rasipa oko 90 posto, dok stol Wingo troši 500 vata, i to samo prve dvije minute, koliko mu treba da zagrije do 60 Celzijevih stupnjeva; kasnije troši oko 200 vata kako bi dogrijavao površinu', kaže Vučković. 'Wingo je i ekološki prihvatljiv. Najčešće korištene, plinske grijalice ispuštaju CO2, i to kao da sjedite pored auspuha automobila, dok Wingo ne proizvodi ugljični dioksid pa ne šteti ni ljudskom zdravlju ni okolišu.'

Wingo je razvijen, komercijalni prototip je službeno certificiran i spreman je za prodaju. Traže ga prvenstveno hoteli, restorani i kafići za svoje terase, ali sve više ljudi ovaj stol želi imati i doma, u svom vrtu ili na balkonu.